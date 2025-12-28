Language
    Cold Wave Alert: हमीरपुर में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, दो दिन बंद रहेंगे स्कूल

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    Cold Wave Alert: हमीरपुर में घना कोहरा और शीतलहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा एक से आठ तक के स्कूल 29 और 30 दिसं ...और पढ़ें

    रविवार की सुबह करीब 11 बजे घने कोहरे के बीच हेडलाइट जलाकर जाते बाइक सवार युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। Cold Wave Alert: सारा दिन कोहरे के पूरा शहर ढका रहा और सर्द हवाओं ने लोगों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में लोग अलाव के सहारे सर्दी से निजात पाते नजर आए। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह ने 29 व 30 दिसंबर तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का अवकाश भी घोषित कर दिया है। लगातार गिर रहा तापमान लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर रहा है।

    लगातार कई दिन से सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। शनिवार की देरशाम करीब सात बजे कोहरा छा गया था और रविवार की सुबह भी शहर में घने कोहरे की चादर रही। दृश्यता केवल दस मीटर तक सीमित रही, जिससे हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। कई वाहन रेंगते हुए नजर आए और लोगों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

     

    मौसम विभाग के अनुसार रविवार का न्यूनतम तापमान सुबह आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की सर्दी और कोहरे के कारण लोग ऊनी कपड़ों और रजाइयों का सहारा लेते नजर आए। सर्दी से बच्चों, बुजुर्गों और बाजार जाने वाले लोगों को विशेष परेशानी हुई। कोहरे और कम दृश्यता के कारण हाईवे पर वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया।

     

    वाहन चालक दस्ताने और गर्म कपड़े पहनकर भी सर्दी से पूरी तरह बच नहीं पाए। राहगीर और दुकानदार अलाव और गर्म पेय पदार्थों के माध्यम से खुद को सर्दी से बचाने में जुटे रहे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और कोहरे की संभावना बनी हुई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

