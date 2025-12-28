Cold Wave Alert: हमीरपुर में घने कोहरे और शीतलहर का कहर, दो दिन बंद रहेंगे स्कूल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। Cold Wave Alert: सारा दिन कोहरे के पूरा शहर ढका रहा और सर्द हवाओं ने लोगों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में लोग अलाव के सहारे सर्दी से निजात पाते नजर आए। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह ने 29 व 30 दिसंबर तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का अवकाश भी घोषित कर दिया है। लगातार गिर रहा तापमान लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर रहा है।

लगातार कई दिन से सर्दी और कोहरे का कहर जारी है। शनिवार की देरशाम करीब सात बजे कोहरा छा गया था और रविवार की सुबह भी शहर में घने कोहरे की चादर रही। दृश्यता केवल दस मीटर तक सीमित रही, जिससे हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। कई वाहन रेंगते हुए नजर आए और लोगों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार का न्यूनतम तापमान सुबह आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की सर्दी और कोहरे के कारण लोग ऊनी कपड़ों और रजाइयों का सहारा लेते नजर आए। सर्दी से बच्चों, बुजुर्गों और बाजार जाने वाले लोगों को विशेष परेशानी हुई। कोहरे और कम दृश्यता के कारण हाईवे पर वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया।