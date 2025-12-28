Language
    कानपुर के भूमाफिया नेगी पर एक और मुकदमा, फजलगंज के कारोबारी से भी हड़पे थे 69.50 लाख

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। महराजगंज जेल में बंद भूमाफिया गजेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ अब फजलगंज के ट्रक बाडी मेकर गुरुचरण सिंह ने रावतपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि नेगी ने दुकान और फ्लैट दिलाने के नाम पर 69.50 लाख रुपये हड़पे लिए। रजिस्ट्री और कब्जा न दिलाने पर रुपये मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी।

    नेगी पर अब तक एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। नेगी के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 20 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने गंगा बैराज के पास से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से बाद में उसे महराजगंज जेल शिफ्ट किया गया।


    फजलगंज के गड़रियनपुरवा निवासी गुरुचरण सिंह के मुताबिक, अक्टूबर 2016 मित्र अतुल शर्मा के माध्यम से उनकी मुलाकात रावतपुर के कैलाश विहार निवासी गजेंद्र सिंह नेगी से हुई थी। नेगी ने केशवपुरम स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में दो दुकानें व एक फ्लैट बेचने की बात कही। उसने कहा कि डेढ़ साल में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो रजिस्ट्री और कब्जा दे देगा। उसने विश्वास में लेकर उनसे 65 लाख रुपये नकद ले लिए। इसके बाद निर्माण कराने के के नाम पर चार लाख रुपये नकद व 50 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से लिए, जिसकी उसने रिसीविंग भी दी।

     

    आरोप है कि नेगी ने तय समय के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की और न ही कब्जा दिया। जब उसके पास जाते तो वह टाल मटोल करता था। जब उन्होंने जोर डाला तो वह अपनी ऊंची पहुंच का दावा करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। गुरुचरण के मुताबिक, उन्होंने वर्ष 2022 में भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके खिलाफ एक बार और पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। उनके आदेश पर रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

