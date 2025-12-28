कानपुर के भूमाफिया नेगी पर एक और मुकदमा, फजलगंज के कारोबारी से भी हड़पे थे 69.50 लाख

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। महराजगंज जेल में बंद भूमाफिया गजेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ अब फजलगंज के ट्रक बाडी मेकर गुरुचरण सिंह ने रावतपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप है कि नेगी ने दुकान और फ्लैट दिलाने के नाम पर 69.50 लाख रुपये हड़पे लिए। रजिस्ट्री और कब्जा न दिलाने पर रुपये मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी।

नेगी पर अब तक एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। नेगी के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 20 सितंबर को क्राइम ब्रांच ने गंगा बैराज के पास से उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां से बाद में उसे महराजगंज जेल शिफ्ट किया गया।



फजलगंज के गड़रियनपुरवा निवासी गुरुचरण सिंह के मुताबिक, अक्टूबर 2016 मित्र अतुल शर्मा के माध्यम से उनकी मुलाकात रावतपुर के कैलाश विहार निवासी गजेंद्र सिंह नेगी से हुई थी। नेगी ने केशवपुरम स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में दो दुकानें व एक फ्लैट बेचने की बात कही। उसने कहा कि डेढ़ साल में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो रजिस्ट्री और कब्जा दे देगा। उसने विश्वास में लेकर उनसे 65 लाख रुपये नकद ले लिए। इसके बाद निर्माण कराने के के नाम पर चार लाख रुपये नकद व 50 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से लिए, जिसकी उसने रिसीविंग भी दी।