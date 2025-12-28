यातायात बेहाल, कानपुर-सागर हाईवे में लगा 25 किमी लंबा जाम
कानपुर-सागर हाइवे पर शंभुआ पुल के पास शनिवार रात डंपर और ट्रेलर की टक्कर के बाद भीषण जाम लग गया। क्षतिग्रस्त वाहनों और घने कोहरे के कारण 25 किलोमीटर त ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, घाटमपुर(कानपुर)। कानपुर-सागर हाइवे पर शनिवार रात शंभुआ पुल के पास हुए सड़क हादसे के बाद जाम लग गया। रात में पहले तो क्षतिग्रस्त वाहनों और फिर कोहरे के चलते स्थिति विकट हो गई। हाइवे पर 25 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं। रविवार दोपहर तक यातयात बहाल हो सका। इस दौरान सर्दी में लोग जाम में फंसकर परेशान होते रहे।
बताया गया कि शंभुआ पुल के पास शनिवार देर रात एक डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों के चालक घायल हो गए। बिधनू पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे किया गया। लेकिन, इस दौरान वाहनों की कतारें लगना शुरू हो गईं। इसके बाद कोहरा समस्या बना और कई चालक केबिन में ही सो गए। इसके चलते हाइवे चोक हो गया। वहीं, वाहनों को हटवाने के बाद पुलिस भी चली गई। इसके रविवार सुबह तक दोनों ओर करीब 25 किलोमीटर तक जाम लग गया।
डंपर, ट्रक, बस, कार और अन्य वाहन जाम में फंसे रहे। बताया गया कि अगर खड़ेसर और पतारा पुलिस चौकी सतर्कता दिखाती तो जाम से जल्दी निजाद मिल जाता। रविवार को एसीपी कृष्णकांत यादव ने डायवर्जन करवाकर वाहनों को दूसरे मार्गों पर मोड़ा। इसके बाद कड़ी मशक्कत से जाम खुलवाया गया। दोपहर बाद तक वाहनों की कतारें गुजरती रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।