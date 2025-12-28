Language
    कानपुर देहात में बहन की शादी से दो दिन पहले भाई ने गला रेत की आत्महत्या, अपने 3 बच्चों की मौत के तनाव से जिंदगी हार गया

    By Ankit Tripathi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    कानपुर देहात के अमरौधा में एक ट्रक चालक कलीम ने चचेरी बहन की शादी से दो दिन पहले घर में चाकू से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने सुबह खून से लथपथ शव देखा।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक भाई ने अपनी चेचेरी बहन की शादी के दिन पहले गला रेतकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है अपने तीन बच्चों की मौत से वह तनाव में रहता था जिससे यह खौफनाक कदम उठाया। 

    अमरौधा के कटरा मुहल्ला निवासी ट्रक चालक ने शनिवार देर रात घर में ही चाकू से गला रेत आत्महत्या कर ली। मुहल्ले में परिवार आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम से लौटी पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो बिलखने लगी, जिससे आसपड़ोस के लोग भी एकत्र हो गए। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित कर मौजूद लोगों को बयान लिए। वहीं पत्नी ने भी आत्महत्या की तहरीर दी है।


    कटरा अमरौधा निवासी 40 वर्षीय कलीम ट्रक चला परिवार का भरण पोषण करते थे। चचेरी बहन सरताज की सोमवार को शादी होनी थी, जिसको लेकर परिवार में तैयारियां चल रही थी। शनिवार को आयोजित रतजगा कार्यक्रम में पत्नी नौसादा भी गई थी, जहां नाच गाना समेत अन्य कार्यकम आयोजित कर खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं कलीम घर पर अकेला था। रात में उसने चाकू से गला रेत जान दे दी। सुबह कार्यक्रम से घर लौटी पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो बिलखने लगी, जिससे आसपड़ोस व परिवार के लोग भी पहुंच गए।

     

    पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित कर मौजूद लोगों के बयान लिए। वहीं पत्नी नौसादा ने बताया कि उनके तीन बच्चे थे, लेकिन जन्म के सात से आठ माह में उनकी आसामयिक मौत से पति तनाव में रहते थे। अक्सर यही चर्चा भी किया करते थे। तनाव में आकर ही उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। एसआई मुनीश्वर सिंह ने बताया कि मौके से साक्ष्य संकलित किए गए हैं। प्रथम दृष्टया आत्महत्या की पुष्टि हुई है, जबकि पत्नी ने आत्महत्या की तहरीर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

     

