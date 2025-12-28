कानपुर देहात में बहन की शादी से दो दिन पहले भाई ने गला रेत की आत्महत्या, अपने 3 बच्चों की मौत के तनाव से जिंदगी हार गया

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। कानपुर देहात में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक भाई ने अपनी चेचेरी बहन की शादी के दिन पहले गला रेतकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है अपने तीन बच्चों की मौत से वह तनाव में रहता था जिससे यह खौफनाक कदम उठाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमरौधा के कटरा मुहल्ला निवासी ट्रक चालक ने शनिवार देर रात घर में ही चाकू से गला रेत आत्महत्या कर ली। मुहल्ले में परिवार आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम से लौटी पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो बिलखने लगी, जिससे आसपड़ोस के लोग भी एकत्र हो गए। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित कर मौजूद लोगों को बयान लिए। वहीं पत्नी ने भी आत्महत्या की तहरीर दी है।



कटरा अमरौधा निवासी 40 वर्षीय कलीम ट्रक चला परिवार का भरण पोषण करते थे। चचेरी बहन सरताज की सोमवार को शादी होनी थी, जिसको लेकर परिवार में तैयारियां चल रही थी। शनिवार को आयोजित रतजगा कार्यक्रम में पत्नी नौसादा भी गई थी, जहां नाच गाना समेत अन्य कार्यकम आयोजित कर खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं कलीम घर पर अकेला था। रात में उसने चाकू से गला रेत जान दे दी। सुबह कार्यक्रम से घर लौटी पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो बिलखने लगी, जिससे आसपड़ोस व परिवार के लोग भी पहुंच गए।