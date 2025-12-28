हमीरपुर में कपड़े सुखा रही युवती ने बंदर को देखकर तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, कानपुर रेफर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। छत पर कपड़े सुखाने गई युवती ने बंदर के हमले से घबराकर कांशीराम कालोनी की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तिमंजिला से नीचे सड़क में गिरी घायल युवती को तत्काल स्वजन व मुहल्ले के लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां से युवती के सिर में गंभीर चोटें होने के कारण डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया। युवती के घर की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कालोनीवासियों ने चंदाकर रुपये एकत्र किए और स्वजन को देकर बेहतर इलाज कराने की बात कही।

रविवार की दोपहर करीब एक बजे सदर कोतवाली के कांशीराम कालोनी निवासी 21 वर्षीय पूजा पुत्री कृष्णकांत सोनकर कालोनी की तिमंजिला छत पर कपड़े फैलाने गई थी। तभी छत पर एक बंदर आ गया जो उसके तरफ हमलावर हुआ, बंदर को देख उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

तीसरी मंजिल से सड़क पर गिरने पर उसके गंभीर चोटे आई हैं। घायल पूजा की मां प्रेमा सोनकर ने बताया कि उसकी बेटी नहाने के बाद गीले कपड़े कालोनी की छत पर सुखाने के लिए डालने गई थी। तभी बंदर ने उस पर हमला कर दिया। जिससे डरकर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

वह सड़क पर गिरी घायल बेटी को पड़ोसी सीमा वर्मा, विनोद सहित अन्य लोग जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों ने उपचार कर गंभीर हालत में उसे कानपुर रेफर किया है। वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है।