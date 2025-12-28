Train Time Change: कानपुर मेमू, पैसेंजर, कालिंदी एक्सप्रेस सहित इन ट्रेनों के समय में बदलाव, 30 ट्रेनों को दिए जाएंगे नए नंबर
Train Time Change: रेलवे अगले माह से ट्रेनों के समय और नंबरों में बदलाव करने जा रहा है। कानपुर सेंट्रल-लखनऊ मेमू, फर्रुखाबाद-कानपुर पैसेंजर, कासगंज एक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Train Time Change: रेलवे ट्रेनों के नंबरो, उनके समय में बदलाव करने जा रहा है। विशेष ट्रेनों की भी समय सारिणी निर्धारित की जा रही है। यह व्यवस्था अगले माह से लागू करने की तैयारी है। इसके तहत मेमू, फर्रूखबाद-कानपुर-अनवरगंज पैसेंजर, मेरठ सिटी-सूबेदारगंज एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का समय परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे खंड में चलने वाली 30 ट्रेनों को नए नंबर दिए जाएंगे।
एक जनवरी से होने वाले परिवर्तन के अनुसार ट्रेन संख्या 64204 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ मेमू कानपुर सेंट्रल से 06:55 की जगह सात बजे चलेगी। 54158 फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज पैसेंजर अनवरगंज पर 12:50 की जगह 12:55 पर आएगी। 15038 कासगंज-अनवरगंज एक्सप्रेस अनवरगंज पर शाम 06:20 की जगह 06:30 बजे आएगी। 14164 मेरठ सिटी-सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस सूबेदारगंज पर सुबह 08:30 की जगह 08:25 बजे आएगी।
भिवानी जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली 14118 कालिंदी एक्सप्रेस 12:55 की बजाय 12:50 बजे आएगी। 12403 प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस रात 11:10 कि बजाय 11:05 बजे रवाना होगी, 14116 प्रयागराज-डा. अंबेडकरनगर एक्सप्रेस दोपहर 03:20 की जगह 03:10 बजे रवाना होगी। इसके अतिरिक्त नई समय सारिणी में 18 स्पेशल ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। इसमें कानपुर होकर चलने वाली सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन भी है।
इन ट्रेनों का यह हो जाएगा नंबर
- दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा का 14033 की जगह 20433
- श्री माता वैष्णो दीवी कटरा-दिल्ली का नंबर 14034 की जगह 20434
- छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल का नंबर 15101 की जगह 22583
- लोकमान्य तिलक टर्मिनल-छपरा का नंबर 15102 की जगह 22584
- छपरा-मथुरा का नंबर 22531 की जगह 15109
- मथुरा-छपरा का नंबर 22532 की जगह 15110
- ग्वालियर-इटावा का नंबर 51887 की जगह 64641
- इटावा-ग्वालियर का नंबर 51888 की जगह 64642
- कानपुर सेंट्रल-खजुराहो का नंबर 54162 की जगह 64646
- खजुराहो-कानपुर सेंट्रल का नंबर 54161 की जगह 64645
- मुजफ्फरपुर जंक्शन-प्रयागराज का नंबर 12537 की जगह 14111
- प्रयागराज-मुजफ्फरपुर जंक्शन का नंबर 12538 की जगह 14112
इसलिए किया जा रहा ट्रेनों के नंबर में बदलाव
ट्रेनों के स्टेशन में विस्तार, उनको नान सुपर फास्ट से फास्ट में परिवर्तित, मेल से एक्सप्रेस में परिवर्तित करने के लिए उनके नंबरों में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली-श्री माता वैष्णोदेवी कटरा को नान सुपर फास्ट से सुपर फास्ट बनाया जा रहा। सूबेदारगंज तक विस्तार किया जा रहा है। छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनल को नान सुपर फास्ट से सुपर फास्ट में परिवर्तित किया जा रहा है। पटना-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को मेल से एक्सप्रेस में परिवर्तित किया जा रहा है।
नई समय सारणी में उत्तर मध्य खंड में कई ट्रेनों के नंबर बदलने के साथ उनके समय में भी परिवर्तन किया जा रहा है। नई समय सारिणी में पूर्व में चल चुकी तथा प्रस्तावित ट्रेनों के विस्तार, फेरों में वृद्धि, नए ठहराव शामिल हैं।
शशिकांत त्रिपाठी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे
