Train Time Change: कानपुर मेमू, पैसेंजर, कालिंदी एक्सप्रेस सहित इन ट्रेनों के समय में बदलाव, 30 ट्रेनों को दिए जाएंगे नए नंबर

जागरण संवाददाता, कानपुर। Train Time Change: रेलवे ट्रेनों के नंबरो, उनके समय में बदलाव करने जा रहा है। विशेष ट्रेनों की भी समय सारिणी निर्धारित की जा रही है। यह व्यवस्था अगले माह से लागू करने की तैयारी है। इसके तहत मेमू, फर्रूखबाद-कानपुर-अनवरगंज पैसेंजर, मेरठ सिटी-सूबेदारगंज एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का समय परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे खंड में चलने वाली 30 ट्रेनों को नए नंबर दिए जाएंगे।

एक जनवरी से होने वाले परिवर्तन के अनुसार ट्रेन संख्या 64204 कानपुर सेंट्रल-लखनऊ मेमू कानपुर सेंट्रल से 06:55 की जगह सात बजे चलेगी। 54158 फर्रुखाबाद-कानपुर अनवरगंज पैसेंजर अनवरगंज पर 12:50 की जगह 12:55 पर आएगी। 15038 कासगंज-अनवरगंज एक्सप्रेस अनवरगंज पर शाम 06:20 की जगह 06:30 बजे आएगी। 14164 मेरठ सिटी-सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस सूबेदारगंज पर सुबह 08:30 की जगह 08:25 बजे आएगी।

भिवानी जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली 14118 कालिंदी एक्सप्रेस 12:55 की बजाय 12:50 बजे आएगी। 12403 प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस रात 11:10 कि बजाय 11:05 बजे रवाना होगी, 14116 प्रयागराज-डा. अंबेडकरनगर एक्सप्रेस दोपहर 03:20 की जगह 03:10 बजे रवाना होगी। इसके अतिरिक्त नई समय सारिणी में 18 स्पेशल ट्रेनें भी शामिल की गई हैं। इसमें कानपुर होकर चलने वाली सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन भी है।