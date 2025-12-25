हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट, वेस्ट यूपी के लोगों को होगा फायदा
गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी फायदा होगा। अब वेस्ट य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नए वर्ष से प्रयागराज के लिए हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से उड़ान सीधे उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा की तैयारियां चल रही थीं।
अब इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, एक दिन पहले प्रयागराज में एयरपोर्ट पहुंचे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वहां के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हिंडन से प्रयागराज के बीच उड़ान शुरू किए जाने की बात कही है।
इसके लिए विमानन कंपनी एयर इंडिया या फिर इंडिगो में से किसी एक को उड़ान शुरू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एयरपोर्ट निदेशक डा. चिलका महेश का कहना है कि मौखिक सूचना मिली है। लिखित में उनके पास कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।
यह भी पढ़ें- कोहरे के चलते हिंडन एयरपोर्ट से चार फ्लाइट कैंसिल, वाराणसी की उड़ान पूरी तरह हुई बंद
यह भी पढ़ें- हिंडन एयरपोर्ट पर कोहरे से फ्लाइट हुई लेट तो समय पर देनी होगी सूचना, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी
यह भी पढ़ें- आखिरकार राहत! हिंडन एयरपोर्ट से 8 दिन बाद एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
यह भी पढ़ें- Indigo Crisis: हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की दोनों उड़ानें रद्द, परेशान रहे यात्री
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।