कोहरे के चलते हिंडन एयरपोर्ट से चार फ्लाइट कैंसिल, वाराणसी की उड़ान पूरी तरह हुई बंद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कोहरे का असर उड़ानों पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से चार उड़ान रद रहीं। इसके अलावा कई शहरों की फ्लाइटों ने देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को परेशानी हुई।

हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद की हिंडन को आने-जाने वालीं चारों उड़ान रद रहीं। दो उड़ान एक घंटे तक लेट रहीं। मुंबई की उड़ान एक घंटे और बेंगलुरू की करीब 20 मिनट देरी से रही।

हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डॉ. चिलका महेश ने बताया कि कोहरे के चलते अहमदाबाद और कोलकाता की उड़ानों को रद किया गया। उड़ानों के रद होने की सूचना यात्रियों को पहले से जारी कर दी गई थी।

हिंडन से वाराणसी की उड़ान पूरी तरह हुई बंद

हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से वाराणसी की उड़ान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जुलाई में विमानन कंपनी इंडिगो ने उड़ान सेवा शुरू की थी। इस सप्ताह से कोहरे की शुरुआत होने पर वाराणसी जाने की उड़ान को स्थायी रूप से रद किया गया। सुबह सात बजे अहमदाबाद से हिंडन आने वाली उड़ान को भी कोहरे की वजह से स्थायी रूप से रद किया गया था।