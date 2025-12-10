आखिरकार राहत! हिंडन एयरपोर्ट से 8 दिन बाद एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आठ दिन बाद बुधवार को हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो की कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। चल रहे संकट के बीच इंडिगो के अधिकारी एयरपोर्ट पर व्यवस्था बनाने में लगे रहे। इस बीच, हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी।

हिंडन एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. चिलाका महेश ने बताया कि आठ दिनों में इंडिगो की करीब 36 फ्लाइट कैंसिल हुईं, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ नहीं थी। पहले से सूचना देने पर एयरपोर्ट पर बेहतर व्यवस्था की गई। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी हुई। इसके जवाब में हिंडन एयरपोर्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर 7428007358 जारी किया है। यह नंबर एयरपोर्ट परिसर में भी लगा दिया गया है।

यात्री फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान इस नंबर पर कॉल करके फ्लाइट की स्थिति, देरी, डायवर्जन और टिकट कैंसिल होने पर रिफंड न मिलने जैसी किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट परिसर में 360 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और जरूरत के हिसाब से 45 अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जाती हैं। फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को बैठने, खाने और दूसरी सुविधाएं दी जा सकती हैं।