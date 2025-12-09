Language
    Indigo Crisis: हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की दोनों उड़ानें रद्द, परेशान रहे यात्री

    By Shobhit Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:59 AM (IST)

    गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की दोनों उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान रहे। इंडिगो ने उड़ानों को रद्द करने का कारण नहीं ब ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों की दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडन एयरपोर्ट से सोमवार को कोलकाता जाने वालीं दोनों फ्लाइट रद्द रहीं। इसके कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि इंटरनेट मीडिया और मोबाइल नंबर के जरिये यात्रियों को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी।

    हिंडन एयरपोर्ट से लगातार अलग-अलग शहरों के लिए इंडिगो की उड़ानें रद्द की जा रही हैं। सोमवार को कोलकाता जाने वाली और हिंडन को आने वाली दोनों उड़ान रद्द रहीं। कंपनी ने सूचना देने और रिफंड की प्रक्रिया का दावा अपने एक्स अकाउंट पर किया है। इसके अलावा एयरपोर्ट से ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरू की उड़ान करीब एक घंटे तक देरी से हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची।

    अन्य उड़ानों पर भी असर

    इसी कारण यहां से बेंगलुरू के लिए रवाना होने वाली उड़ान भी आधे घंटे से अधिक देरी से रवाना हुई। यात्रियों को इससे इंतजार करना पड़ा। रविवार को भी हिंडन से तीन शहरों के लिए फ्लाइट रद्द रहीं थीं। हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो पटना, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद के लिए सेवा दे रही है।

    एयरपोर्ट निदेशक डा. चिल्ला महेश ने बताया कि बंगलूूरू से ही हिंडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान देरी से चली थी। इंडिगो से पूर्व सूचना मिलने के चलते यात्री नहीं आ रहे हैं। बाकी शहरों के लिए फ्लाइट सामान्य स्थिति में है।