    हिंडन एयरपोर्ट पर कोहरे से फ्लाइट हुई लेट तो समय पर देनी होगी सूचना, यात्रियों को नहीं होगी परेशानी

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:47 AM (IST)

    शनिवार को कोहरे के कारण अहमदाबाद से हिंडन आने वाली उड़ान करीब डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची, जिससे वाराणसी की उड़ान भी प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर मेंटेने ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से कोहरा बढ़ने पर उड़ान सेवा को बेहतर बनाने के लिए विमानन कंपनी और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने माक ड्रिल व बैठक की। इस दौरान उड़ान में देरी होने पर यात्रियों को समय से सूचना देने, उन्हें सही तरीके से समझाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में बताया गया, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मॉक ड्रिल में हिंडन एयरपोर्ट स्टाफ, एयरलाइन ऑपरेटर, भारतीय वायु सेना, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, स्थानीय पुलिस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां आदि स्टेक होल्डर्स शामिल हुए। कम दृश्यता के समय सुरक्षा करने, रुकावट को कम करने व यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। कोहरे को लेकर दो चरणों में तैयारी के लिए अभियान चलाया गया।

    पहले चरण में 12 दिसंबर को एक विस्तृत टेबल-टाप अभ्यास किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में 13 दिसंबर को एक फुल-स्केल आपरेशनल ड्राई रन किया गया। ये ड्रिल एविएशन और सुरक्षा एजेंसियों के पूरे इको-सिस्टम के साथ मिलकर किए गए। बैठक में बिना किसी रुकावट के उड़ान सेवा जारी रखने का टेस्ट किया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर डा. चिल्का महेश ने कोहरे से संबंधित इमरजेंसी के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर में किसी भी कमी की पहचान करने और उसे दूर करने के उद्देश्य पर जोर दिया।

    सभी स्टेक होल्डर्स से खराब मौसम के दौरान एक्टिव व यात्री केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर और आसपास भीड़ और यातायात का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे उड़ान सेवा में देरी के दौरान भीड़भाड़ को रोका जा सके। एयरलाइंस को सलाह दी गई कि वे यात्रियों को सभी उपलब्ध कम्युनिकेशन चैनलों के माध्यम से एडवांस, सटीक व रियल-टाइम फ्लाइट अपडेट दें। असुविधा होने पर यात्री को परेशानी न हो।

    कोहरे के चले डेढ़ घंटे देरी से पहुंची अहमदाबाद की फ्लाइट

    शनिवार को कोहरे के कारण अहमदाबाद से हिंडन आने वाली उड़ान करीब डेढ़ घंटे की देरी से पहुंची। इस विमान को हिंडन से वाराणसी के लिए भी उड़ान भरनी थी। इससे ये उड़ान करीब दो घंटे लेट रही। शनिवार को दो बजे के बाद मेंटेनेंस के चलते दो बजे की उड़ाने रद रहती हैं।

    इससे सुबह वाराणसी से हिंडन आने वाली व हिंडन से अहमदाबाद जाने उड़ान रद रही। इससे यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डा. चिलका महेश का कहना है कि उड़ान रद करने की जानकारी यात्रियों को दे दी गई थी।

    एनओसी के लिए रक्षा मंत्रालय को लिखा पत्र

    हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा को बेहतर बनाने के लिए विमानों की पार्किंग का विस्तार करने के साथ ही एक ट्राली गेट भी बनेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने एनओसी के लिए रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगस्त में एप्रन विस्तार व ट्राली गेट निर्माण के लिए एनओसी आवेदन भेजे गए थे। सितंबर 2025 में एएआइ, उत्तर प्रदेश सरकार, रक्षा संपदा अधिकारी (मेरठ) और वायुसेना अधिकारियों की टीम ने संयुक्त सर्वे भी किया था। अभी तक एनओसी नहीं मिली है।