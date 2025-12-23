इटावा में पंचायत चुनाव में 9 लाख 55 हजार 130 मतदाता होंगे भागीदार, 10597 मतदाता बढ़े

जागरण संवाददाता, इटावा। Panchayat Election 2026: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पंच स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिले में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं सदस्यों का चुनाव 955130 मतदाता करेंगे । पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में जिले में 10597 मतदाता बढ़ गए हैं।

मतदाता सूची में जो लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं उनके नाम हटाए गए हैं। जिले में 824 मतदान केंद्र हैं और 835 बीएलओ बनाए गए थे। इन्होंने ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर मतदाता सूची में संशोधन का कार्य किया है। इसके बाद इसकी पूरी सूचना बीएलओ एप पर लोड कर दी। वर्ष 2्र021 में जब पंचायत चुनाव कराए गए थे उस समय की तुलना में जिले में 10597 मतदाता बढ़ गए हैं।

इस मतदाता सूची का मंगलवार को अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची को तहसीलों, ब्लाकों और बीएलओ को दे दिया गया है। अब सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर मतदाता सूची लेकर बैठेंगे, जहां गांव के लोग मतदाता सूची देख सकते हैं। अपने दावे और आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। संबंधित बीएलओ से कहा गया है कि वे 24 दिसंबर से अपने बूथ पर अनंतिम मतदाता सूची को लेकर बैठेंगे। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और घटाने के साथ ही नाम में संशोधन का काम भी किया गया है।

अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि इस अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के लिए भी बीएलओ ने घर घर जाकर कार्य किया है। यह कार्य करीब दो महीने तक चला। अब दावे और आपत्तियां लेने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।