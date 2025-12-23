Language
    इटावा में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत: स्कूल छोड़ने जाते समय हादसा, उधर तालाब में डूबा पांच साल का मासूम

    By Rajiv Sharma Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक पिता के सामने उसके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बेटा बाइक से स्कूल जा रहा था। वहीं, ए ...और पढ़ें

    हर्षित। फाइल फोटो स्वजन

    संवाद सहयोगी, चकरनगर (इटावा)। भरेह मार्ग पर मंगलवार सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे पिता की बाइक में तेज रफ्तार अनियंत्रित लोडर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छह वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई जबकि पिता बाल-बाल बच गया। लोडर मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर लोडर व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    

     

    गांव कुंदौल निवासी सुनील चौहान का छह वर्षीय पुत्र वेद चौहान सैंट जेवियर्स स्कूल के एलकेजी में पढ़ता था। मंगलवार दोपहर 12 बजे पिता अपने बेटा को बाइक से स्कूल लेकर जा रहा था। इसी दौरान चकरनगर भरेह मार्ग से गांव की तरफ जा रहे एक अनियंत्रित लोड़र ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सुनील बाल-बाल बच गए जबकि उनका छह वर्षीय बेटा वेद गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता नजदीकी सीएचसी लेकर पहुंचा, जहां से बच्चे को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन बच्चे ने बकेवर के समीप रास्ते में दम तोड़ दिया।

     

    घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के भिजवाया। इधर हादसे के बाद लोडर चालक लोडर लेकर मौके से भाग निकला। जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। उक्त घटना की सूचना पर फादर फ्रांसिस व प्रधानाचार्य सिस्टर नव्या शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचीं। प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने बताया कि लोडर की टक्कर से घायल छात्र की मौत हो गई।

     

    तालाब में डूबने से बालक की मौत

    संवाद सूत्र, बरालोकपुर। चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्री के गांव लालपुरा में तालाब में डूबने से पांच वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक हर्षित पुत्र अजय कुमार घर के बाहर खेलने के दौरान पास स्थित तालाब की ओर चला गया और उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के समय बालक के पिता अजय कुमार बाजार गए थे, मां आरती देवी घर पर खाना बना रही थीं।


    अजय कुमार ने बताया घर पहुंचने पर हर्षित के घर नहीं मिलने पर गांव में ढूंढने के बाद वह तालाब की ओर गए तो पुत्र बेहोशी अवस्था में तालाब के किनारे उतराता हुआ दिखाई दिया। तालाब से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। अजय कुमार ने बताया उसके एक पुत्री व दो पुत्र थे। बड़ी पुत्री कीर्ति है हर्षित दूसरे नंबर पर था, उससे छोटा दो माह का पुत्र नागेंद्र है। हर्षित की मौत पर माता-पिता का रो- रो कर बुरा हाल है।