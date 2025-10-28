इटावा में आवारा कुत्ते के काटने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत, एंटी रैबीज वैक्सीन की डोज के बावजूद नहीं बची जान

जागरण संवाददाता, इटावा। कस्बा बसरेहर में 14 वर्षीय किशोर अनमोल गुप्ता की आवारा कुत्ते के काटे जाने के तीन दिन बाद मौत हो गई। उसको शनिवार को कुत्ते ने काटा था। उसकी मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ था। दो माह में अनमोल को तीन बार आवारा कुत्ते काट चुके थे। स्वजन का कहना है कि एंटी रैबीज वैक्सीन की पूरी डोज दिए जाने के बावजूद भी उसकी जान नहीं बची।

अनमोल के चाचा श्याम किशोर गुप्ता ने बताया कि शनिवार को आवारा कुत्ते ने अनमोल के बाएं पैर में काट लिया था। डर के कारण उसने यह बात स्वजन से छिपा ली। रविवार को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे जहां से उसे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया गया।

सैफई से डाक्टरों ने कानपुर के हैलट मेडिकल कालेज भेज दिया जहां उसकी सोमवार रात को मौत हो गई। मंगलवार को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चाचा ने बताया कि अनमोल के पिता भूरे गुप्ता का निधन छह वर्ष पहले ही हो चुका है। उसकी मां प्रीति गुप्ता दो बेटों अनमोल व अंश का मजदूरी करके पालन पोषण कर रही थी।

कस्बा में आवारा कुत्तों का आतंक है। अब तक करीब तीन दर्जन लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अनमोल की मौत के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। ग्राम प्रधान अंकित दुबे ने बताया कि परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने कहा कि जल्द ही टीम को भेजकर आवारा कुत्तों को पकड़वाया जाएगा।