रिटायर्ड फौजी की फेसबुक पर हुई महिला से दोस्ती, फिर शुरू हुआ ठगी का खेल, गवां बैठे 1.72 करोड़

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। यूपी के चित्रकूट में आनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी से इंटरनेट मीडिया के जरिए महिला ने दोस्ती की। इसके बाद क्रिप्टो में निवेश कराने के नाम पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा की ठगी की। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो ठगों ने उन्हे धमकी देना शुरू कर दिया। उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई है।

साइबर ठग ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। कर्वी में सेवानिवृत्त फौजी को ठगों ने निशाना बनाया और 1.72 करोड़ रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पहले तो एक महिला के नाम से उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। उसे स्वीकार करने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर तगड़ी कमाई का झांसा दिया गया।

19 नवंबर से आठ दिसंबर 2025 के बीच 12 बार में उन्होंने खुद के एचडीएफसी और पत्नी के एसबीआइ के खाते से रुपये ट्रांसफर किए। रुपये देने के लिए उन्होंने कर्ज तक लिया। ठगे जाने का अंदेशा होने पर विरोध किया तो ठगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। साइबर सेल थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पता किया जा रहा है कि कहां के खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए।



कर्वी के द्वारिका पुरी पुरानी बाजार निवासी 31 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट पर माधुरी कायस्थ नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। महिला ने उनका वाट्सएप नंबर मांगा और उस पर बात करने लगी।

कुछ दिन बाद उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर तगड़े मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद सोलोनी.काम नाम की एक वेबसाइट पर उनका अकाउंट बनवाया और पहली बार दस हजार रुपये जमा किए तो दस मिनट के अंदर ही लगभग 3500 रुपये का मुनाफा दिखने लगा। बाद में मुनाफे पर 30 प्रतिशत कमीशन के नाम पर पैसे ऐंठे गए।