चित्रकूट में बड़ा हादसा, कर्वी से मानिकपुर जा रही रोडवेज बस और बोलेरो में भिड़ंत, तीन की मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। चित्रकूट में भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक भाग गए। सभी मृतक बोलेरो सवार थे।

झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे तेज रफ्तार बोलेरो और बांदा डिपो की रोडवेज बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा कर्वी कोतवाली क्षेत्र के खोह पेट्रोल पंप के पास हुआ। इसमें बोलेरो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें दंपती व बेटी सहित पांच लोग शामिल हैं। जबकि मरने वालों में दो सगे भाई हैं। हादसे की मुख्य वजह बोलेरो का गलत साइड में तेजी से आना बताया जा रहा है।

हादसे के बाद बस को छोड़कर चालक और परिचालक फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ अरविंद कुमार और कोतवाल श्याम प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और हाईवे पर बाधित यातायात को सुचारू कराया गया।

जानकारी के मुताबिक, बांदा डिपो की बस (यूपी 90 टी 5424) चालक अशोक कुमार गौतम और परिचालक शिवम कसौंधन के साथ कर्वी अस्थायी बस स्टैंड से मानिकपुर के लिए निकली थी। बस अपने निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे लेट थी। इस वजह से बस में कोई यात्री नहीं था। बस चार किलोमीटर ही पहुंची थी कि सामने से गलत साइड आ रही बोलेरो ने बस में सीधी टक्कर मार दी। बस की रफ्तार करीब 60 किमी प्रति घंटा और बोलेरो की 80 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है।