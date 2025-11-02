Language
    चित्रकूट में बड़ा हादसा, कर्वी से मानिकपुर जा रही रोडवेज बस और बोलेरो में भिड़ंत, तीन की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    चित्रकूट में झांसी-मीरजापुर राजमार्ग पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कर्वी के पास एक बोलेरो और रोडवेज बस की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं। दुर्घटना का कारण बोलेरो का गलत दिशा में तेज गति से आना बताया जा रहा है। 

    हादसे की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे स्वजन रोते बिलखते। जागरण

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। चित्रकूट में भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक भाग गए। सभी मृतक बोलेरो सवार थे। 

    झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे तेज रफ्तार बोलेरो और बांदा डिपो की रोडवेज बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा कर्वी कोतवाली क्षेत्र के खोह पेट्रोल पंप के पास हुआ। इसमें बोलेरो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें दंपती व बेटी सहित पांच लोग शामिल हैं। जबकि मरने वालों में दो सगे भाई हैं। हादसे की मुख्य वजह बोलेरो का गलत साइड में तेजी से आना बताया जा रहा है।

    हादसे के बाद बस को छोड़कर चालक और परिचालक फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, सीओ अरविंद कुमार और कोतवाल श्याम प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और हाईवे पर बाधित यातायात को सुचारू कराया गया।

    जानकारी के मुताबिक, बांदा डिपो की बस (यूपी 90 टी 5424) चालक अशोक कुमार गौतम और परिचालक शिवम कसौंधन के साथ कर्वी अस्थायी बस स्टैंड से मानिकपुर के लिए निकली थी। बस अपने निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे लेट थी। इस वजह से बस में कोई यात्री नहीं था। बस चार किलोमीटर ही पहुंची थी कि सामने से गलत साइड आ रही बोलेरो ने बस में सीधी टक्कर मार दी। बस की रफ्तार करीब 60 किमी प्रति घंटा और बोलेरो की 80 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग दब गए। जबकि बस पटरी में उतर गई। पुलिस ने बोलेरो को काटकर घायलों को बाहर निकाला। घायलों में कर्वी कोतवाली के कैंप का पुरवा सीतापुर के रहने वाले 40 वर्षीय राजा भइया, 35 वर्षीय पत्नी शोभा, उनकी 14 वर्षीय पुत्री संध्या और अर्जुन पुत्र ओमकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि राजा भइया का 14 वर्षीय पुत्र मोहित व छह वर्षीय सुभाष सहित 24 रोहित पुत्र अर्जुन प्रसाद की मौत हो गई।

    एसपी ने बताया कि बोलेरो राजा भइया चला रहा था। ऐंचवारा में राजा भइया के साले सुरेंद्र के बेटे का जन्मदिन था। वहां से सभी लोग पार्टी करके लौट रहे थे।

