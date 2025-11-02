Kanpur News: प्रेमिका ने बनाई दूरी तो सह नहीं सका प्रेमी, जहरीला पदार्थ खाकर मां को फोन कर मांगी माफी
कानपुर में एक युवक ने प्रेमिका से दूरी बढ़ने के बाद जहर खाकर जान दे दी। घटना से पहले उसने अपनी मां को फोन कर माफी मांगी। परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के सफीपुर में प्रेमिका ने दूरियां बनाई तो व्यापारी का बेटा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने घर से डेढ़ किलो मीटर दूर लव गार्डन में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी मां को फोन भी किया और माफी मांगते हुए जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी। स्वजन पहुंचे तो वह गंभीर हालत में मिला। अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी सांसे थम गई। चकेरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सफीपुर निवासी जूता व्यापारी चंद्र भल्ला के परिवार में पत्नी सोनिया, 22 वर्षीय बेटा साहिल, बेटी मानसी थे। साहिल ने आइटीआइ कर रखा था। पिता के मुताबिक, शनिवार को बेटा शनिवार सुबह टहलने गया था। वापस लौटने के बाद उसने कुछ काम बता अपनी मां से 100 रुपए लिए और घर से कहीं चला गया। दोपहर को उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि माफी मांगते हुए जहरीला पदार्थ खा लेने की जानकारी दी। पूछने पर उसने खुद को घर से डेढ़ किलोमीटर दूर लव गार्डन में होना बताया।
परिवार वहां पहुंचा और उसे गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले गए। वहां से एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को उसकी मौत हो गई। वहीं, बताया जा रहा है कि साहिल का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था, लेकिन किन्हीं कारण युवती ने उससे दूरियां बना ली थी, जिससे वह तनाव में रहने लगा था। चौकी प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर आगे की जांच की जाएगी।
इधर, युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, मुकदमा
सचेंडी के बछऊपुर निवासी रोशनी ने बताया कि उनके पति कपिल पनकी सी ब्लाक में रहते थे। उन्होंने बछऊपुर के ही राहुल से ब्याज पर पचास हजार रुपए लिए थे, जिसको एवज में आरोपित ने एक लाख रुपये वसूल लिए और फिर उन पर रुपये वापस करने का दबाव बना रहा था। रुपये न देने पर मारपीट की और लगातार धमकी दे रहा था। इसकी वाइस रिकॉर्डिंग फोन में है। धमकियों से तंग आकर बीते दिनों उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि जांच कराकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
