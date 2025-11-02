Kanpur News: प्रेमिका ने बनाई दूरी तो सह नहीं सका प्रेमी, जहरीला पदार्थ खाकर मां को फोन कर मांगी माफी

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के सफीपुर में प्रेमिका ने दूरियां बनाई तो व्यापारी का बेटा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने घर से डेढ़ किलो मीटर दूर लव गार्डन में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी मां को फोन भी किया और माफी मांगते हुए जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी। स्वजन पहुंचे तो वह गंभीर हालत में मिला। अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी सांसे थम गई। चकेरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सफीपुर निवासी जूता व्यापारी चंद्र भल्ला के परिवार में पत्नी सोनिया, 22 वर्षीय बेटा साहिल, बेटी मानसी थे। साहिल ने आइटीआइ कर रखा था। पिता के मुताबिक, शनिवार को बेटा शनिवार सुबह टहलने गया था। वापस लौटने के बाद उसने कुछ काम बता अपनी मां से 100 रुपए लिए और घर से कहीं चला गया। दोपहर को उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि माफी मांगते हुए जहरीला पदार्थ खा लेने की जानकारी दी। पूछने पर उसने खुद को घर से डेढ़ किलोमीटर दूर लव गार्डन में होना बताया।

परिवार वहां पहुंचा और उसे गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले गए। वहां से एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को उसकी मौत हो गई। वहीं, बताया जा रहा है कि साहिल का किसी युवती से प्रेम प्रसंग था, लेकिन किन्हीं कारण युवती ने उससे दूरियां बना ली थी, जिससे वह तनाव में रहने लगा था। चौकी प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर आगे की जांच की जाएगी।