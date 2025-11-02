कानपुर में रोडवेज चालक की दबंगई, बीच रोड बस खड़ी करके टीएसआई से बोला- ज्यादा न बोल चढ़ा दूंगा

संवाददाता सहयोगी, जागरण, कल्याणपुर(कानपुर)। झकरकटी पुल और रामादेवी चौराहे पर रोडवेज बसों की अराजकता तो चल ही रही है। अब रविवार को जीटी रोड पर बिठूर तिराहे पर भी बस चालक की अराजकता और दबंगई देखने को मिली। चालक ने तिराहे पर बस को तिरछे खड़ा कर दिया, जिससे जाम लगा तो टीएसआइ ने विरोध कर बस हटाने को कहा। इस पर चालक ने उसे धमकाते हुए कहा कि ज्यादा न बोल वरना बस चढ़ा दूंगा। उसकी दबंगई देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया।

जब टीएसआइ से चालक इस तरह की दबंगई कर रहे है तो फिर आम आदमी के साथ वे कैसा बर्ताव करते होंगे। हालांकि मामले में जब कल्याणपुर थाने का फोर्स पहुंचा ताे चालक और परिचालक बस छोड़ भाग निकले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि टीएसआइ ने चालक-परिचालक खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वरना पुलिस सिर्फ कार्रवाई तक सीमित रहती थी।



रोडवेज बस चालकों की अराजकता कुछ समय से बढ़ती जा रही है। झकरकटी बस अड्डे के बाहर पुल से टाटमिल चौराहे से सड़क घेरकर बसें खड़ी करते और यात्रियों को बैठाते हैं, जिससे हर रोज सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थिति बनी रहती है। यही हाल रामादेवी चौराहे की भी है। यहां भी रोडवेज बसों की अराजकता दिखती है, जिससे लोग जाम से जूझते हैं।

इसको लेकर जब परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना होता है कि वह सभी जिलों के एआरएम को पत्राचार कर कई बार कह चुके हैं कि अपने-अपने जिलों के बस चालकों को यहां सड़क पर बसें खड़ी न करें, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब नगर आपका है तो दूसरे जिलों के एआरएम को पत्राचार करने की जरूरत क्या है। यहां कार्रवाई करें और बसों को हटवाएं, लेकिन ये सब न होने से रोडवेज बस चालक-परिचालक और मनबढ़ हो गए हैं, जिसका उदाहर रविवार दोपहर जीटी रोड पर बिठूर तिराहे पर देखने को मिला। यहां आजाद नगर डिपो की बस तिराहे पर खड़ी कर चालक शैलेन्द्र सिंह और परिचालक रंजीत कुमार यात्रियों को बैठाने लगे।

इस वजह से तिराहे पर जाम लगने लगा। यह देख जब वहां तैनात टीएसआइ मुनेन्द्र प्रताप सिंह ने चालक को बस हटाने को कहा तो वह उनसे अभद्रता करने लगा। विरोध पर उसने बस को तिराहे पर तिरछे लगा दिया। बस हटाने को कहने पर चालक ने उनसे बस चढ़ाने की धमकी तक दे डाली। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स पहुंच गया, लेकिन उनसे पहले दोनों भाग निकले। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि टीएसआइ की तहरीर पर कल्याणपुर थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, लापरवाही से कार्य कर दूसरों का जीवन खतरे में डालने समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।