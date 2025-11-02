कानपुर देहात में दर्दनाक घटना! बीमारी से परेशान पत्नी ने दी जान, दुखी होकर पति ने भी निगला जहरीला पदार्थ

संवाद सहयोगी, जागरण, झींझक। करीब 10 दिन पूर्व छत से गिरकर घायल महिला की कमर की हड्डी टूट गई थी, जिससे कानपुर में उपचार चल रहा था। दो दिन पूर्व ही घर पहुंची महिला ने रविवार सुबह जहरीला पदार्थ खा जान दे दी। वहीं पत्नी की मौत से क्षुब्ध हो पति ने भी जहरीला पदार्थ खा जान देने का प्रयास किया। उसे हवासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलपुर के खानपुर गांव निवासी महेंद्र राजपूत ने आठ वर्ष पूर्व गांव की ही पिंकी उर्फ भूरी से प्रेम विवाह किया था। जिससे दो पुत्र सात वर्षीय प्रेम व तीन वर्ष का शिवा है। 10 दिन पूर्व पिंकी छत से गिरकर घायल हो गई थी। कमर की हड्डी टूटने के कारण उसका कानपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। दो दिन पूर्व ही वह अस्पताल से घर आई थी, लेकिन हड्डी टूटने से वह चल नहीं पा रही थी। रविवार सुबह 27 वर्षीय पिंकी ने जहरीला पदार्थ खा जान दे दी।

पत्नी की मौत से क्षुब्ध पति ने भी विषैला पदार्थ खा लिया। उसे हवासपुर सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। पिंकी के चचेरे जेठ छोटेलाल की तहरीर पर मंगलपुर पुलिस ने फौती दर्ज की। सास कमलेशा ने बताया कि बहू पिंकी छत से गिर गई थी, जिससे उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। उपचार के बाद भी वह चल नहीं पा रही थी, जिस पर उसने यह कदम उठा लिया।