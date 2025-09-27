बागपत में घर में महिला को सांप ने डसा, बिजनौर में बाइक से लिपटा मिला खतरनाक रसल वाइपर सांप और फिर...

बिजनौर और बागपत जिलों में सांप के डसने के कई मामले सामने आए हैं। बागपत में एक महिला को अलमारी से डिब्बा निकालते समय सांप ने डस लिया। बिजनौर में एक बाइक में रसल वाइपर मिलने से दहशत फैल गई। एक किसान को सांप ने डस लिया। वन विभाग की टीमें सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ रही हैं।

जागरण संवाददाता, बिजनौर/बागपत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सांप डसने के मामले सामने आना जारी है। शनिवार को बागपत और बिजनौर में भी सांपों ने लोगों को डस लिया। जिला बागपत में ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी महिला महिला को अलमारी से डिब्बा उठाते समय सांप ने डस लिया। किसान संजीव की पत्नी 50 वर्षीय कुसुम देवी शनिवार सुबह घर में अलमारी से डिब्बा उठा रही थीं। इसी दौरान सांप ने उनकी हाथ की अंगुली में डस लिया। अलमारी से पहले से सांप बैठा हुआ था। स्वजन ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. शिखर का कहना है कि महिला की हालत में सुधार है। वहीं सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया।

