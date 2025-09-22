घर में निकले सांप को पकड़ना पड़ा भारी, युवक को डसा, मौत, Video वायरल

Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के मोरना कस्बे में सांप पकड़ने गए मोहित नामक युवक को सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उसे बहकाकर सांप पकड़ने भेजा और डसने के बाद घर से बाहर निकाल दिया जिससे समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। कस्बा मोरना में घर में निकले सांप को पकड़ने गए युवक को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने दूसरे पक्ष पर युवक को बहकाकर सांप पकड़वाने और डसने पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। सांप पकड़ने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

भोपा क्षेत्र के कस्बा मोरना में जाहरवीर गोगा म्हाड़ी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय मोहित उर्फ टिंकू मजदूरी करता था। शनिवार शाम वह गांव निवासी मंगल प्रजापति के घर में सांप पकड़ने चला गया, जहां उसने सांप को पकड़ लिया। इस दौरान सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गयी। मृतक के भाई अमित कुमार ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि मंगल प्रजापति के घर से दो व्यक्ति घर आए और उसके भाई मोहित को बहकाकर अपने घर ले गए, जहां पर सांप ने उसे को डस लिया।