Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में निकले सांप को पकड़ना पड़ा भारी, युवक को डसा, मौत, Video वायरल

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:07 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के मोरना कस्बे में सांप पकड़ने गए मोहित नामक युवक को सांप ने डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उसे बहकाकर सांप पकड़ने भेजा और डसने के बाद घर से बाहर निकाल दिया जिससे समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सांप को पकड़ता टिंकू। सौ. सोशल मीडिया

    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। कस्बा मोरना में घर में निकले सांप को पकड़ने गए युवक को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने दूसरे पक्ष पर युवक को बहकाकर सांप पकड़वाने और डसने पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। सांप पकड़ने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोपा क्षेत्र के कस्बा मोरना में जाहरवीर गोगा म्हाड़ी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय मोहित उर्फ टिंकू मजदूरी करता था। शनिवार शाम वह गांव निवासी मंगल प्रजापति के घर में सांप पकड़ने चला गया, जहां उसने सांप को पकड़ लिया।

    इस दौरान सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गयी। मृतक के भाई अमित कुमार ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि मंगल प्रजापति के घर से दो व्यक्ति घर आए और उसके भाई मोहित को बहकाकर अपने घर ले गए, जहां पर सांप ने उसे को डस लिया।

    जिसके बाद आरोपितों ने मोहित को घर से बाहर निकाल दिया। घरवालों को कोई सूचना नहीं दी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    देखें वीडियो-

    आरोप है कि समय पर उपचार न मिलने से मोहित की मौत हुई है। थाने पहुंचे आसपा नेता संजय रवि,नवनीत, अनुज, विनोद, रोहित, संजय कुमार, आदि ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिवार मे माता मुकेश, भाई अमित, रोहित व बहन शिवानी हैं।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में घर में सो रहे भाई-बहन को सांप ने डसा, 11 साल की तमन्ना और सात वर्ष के पारस की मौत

    प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया। जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही, युवक का सांप को पकडते हुए व डसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- कृपया ध्यान दें...हर सांप का डसना इमरजेंसी है 