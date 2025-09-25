यूपी के इस जिले में पकड़े गए दस रसल वाइपर सांप, यह देता है कोबरा से भी दर्दनाक मौत, डसने पर समय पर इलाज जरूरी

Bijnor News बिजनौर में पिछले 24 घंटों में दस रसल वाइपर सांप पकड़े गए है। वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने सांपों को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। विशेषज्ञों के अनुसार रसल वाइपर को कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक सांप माना जाता है। इसके डसने पर समय पर उपचार न मिले तो शरीर गलना शुरू हो जाता है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिला मुख्यालय के पास ही 24 घंटे में दस रसल वाइपर सांप पकड़े गए हैं। यह सांप सबसे अधिक जहरीले सांपों में से एक है। इसे स्थानीय भाषा में चित्ती या धामड़ कहा जाता है। वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने सांपों को पकड़कर प्राकृतिक आवास में छोड़ा है। सर्पदंश की स्थिति में झाड़फूंक के बजाए चिकित्सक से उपचार कराने के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

वन विभाग की टीम ने सिंचाई विभाग कार्यालय, तसहीलदार कार्यालय, बैराज कालोनी, आदमपुर स्थित रेलवे फाटक के पास स्थित कालोनी से रसल वाइपर सांप को पकड़ा है। सांप कहीं अलमारी के पीछे तो कहीं बैटरे के नीचे छिपा हुआ था।

वन विभाग की टीम ने स्नेक कैचर स्टिक से आराम से सांप को पकड़ लिया। सर्प मित्र भरत भास्कर ने बताया कि रसल वाइपर को स्थानीय लोग चित्ती या धामड़ कहते हैं। यह बहुत विषैला होता है और कोबरा सांप से भी अधिक खरतनाक माना जाता है।

उन्होंने कहा कि कोबरा सांप अगर किसी को डस ले और समय पर उपचार न मिले तो मौत निश्चित है लेकिन अगर रसल वाइपर के डसने के बाद किसी को उपचार न मिले तो शरीर वहीं से गलना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे पूरा शरीर गलता है और व्यक्ति बहुत ही तड़पता है। यह सांप सर्दियों में भी सक्रिय रहता है और खेतों के साथ ही घरों में भी दिखता है।