UP News : घर में सोते समय महिला को सांप ने डसा, झाड़-फूंक करने वाले के यहां ले गए स्वजन, चली गई जान
Bijnor News बिजनौर में सांप ने महिला को रात में सोते समय डसा लिया। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने की जगह झाड़-फूंक कराने वाले के पास ले गए जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकती थी।
संवाद सूत्र, जागरण, किरतपुर (बिजनौर)। अपने घर में सो रही महिला की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। सांप काटने के बाद स्वजन महिला को एक झाड़-फूंक से जहर उतारने का दावा करने वाले के पास ले गए। यहां पर घंटों महिला को रखा गया। हालत अधिक खराब होने पर स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। स्वजन की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना क्षेत्र के ग्राम राजारामपुर फाजिल उर्फ आलोपुर निवासी मंदीप सिंह की शादी एक वर्ष पूर्व आरती देवी से हुई थी। स्वजन के अनुसार मंगलवार की रात आरती अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान रात में लगभग तीन बजे किसी जहरीले सांप ने डस लिया। आंख खुलने पर सांप बिस्तर पर ही मिला। सांप के डसने पर उसकी आंख खुली थी। शोर सुनकर स्वजन जाग गए और वे तत्काल ही आरती को बेहोशी की हालत में उसे झाड़-फूंक करने वाले के पास ले गए। वहां पर उसकी हालत बिगड़ती गई तो स्वजन उसे जिला मेडिकल अस्पताल लेकर आए। वहां के चिकित्सकों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका आरती के पति मंदीप की तहरीर पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
समय रहते मिलता उपचार तो बच सकती थी जान
स्वजन ने बताया कि सांप के डसने के बाद रात में ही बेहोश आरती को पहले तो वे नजीबाबाद और इसके बाद ग्राम सौबतपुर में एक तांत्रिक के पास ले गए थे, लेकिन आरती कि तबियत ज्यादा बिगड़ने पर मेडिकल अस्पताल बिजनौर ले कर गए थे। वहां उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारों का कहना है कि स्वजन अगर रात में ही जिला मेडिकल अस्पताल बिजनौर ले जाते तो शायद एंटी वेनम वैक्सीन लगने पर उसकी जान बच सकती थी।
