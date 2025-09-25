UP News : घर में सोते समय महिला को सांप ने डसा, झाड़-फूंक करने वाले के यहां ले गए स्वजन, चली गई जान

Bijnor News बिजनौर में सांप ने महिला को रात में सोते समय डसा लिया। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने की जगह झाड़-फूंक कराने वाले के पास ले गए जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकती थी।

संवाद सूत्र, जागरण, किरतपुर (बिजनौर)। अपने घर में सो रही महिला की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। सांप काटने के बाद स्वजन महिला को एक झाड़-फूंक से जहर उतारने का दावा करने वाले के पास ले गए। यहां पर घंटों महिला को रखा गया। हालत अधिक खराब होने पर स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। स्वजन की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

