    Ring Road Update: आरओबी, फ्लाईओवरों और 46 पुलिया का जाल; जानें कैसा होगा नया बाईपास

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:21 PM (IST)

    बरेली में 824 करोड़ की लागत से 29.920 किमी लंबे रिंग रोड का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना शहर को जाम से निजात दिलाएगी। इसमें चार आरओबी, दो फ्लाई ...और पढ़ें

    चौबारी में रिंग रोड के लिए समतल की जा रही जमीन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 824 करोड़ की लागत से रिंगरोड का निर्माण कराया जा रहा है। 29.920 किमी के इस रिंग रोड में चार आरओबी, चार बड़े और सात छोटे पुल का निर्माण कराया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों की निगरानी में चौबारी, धंतिया, बिरिया नरायनपुर, बादशाहपुर में समतलीकरण कराने के साथ पुलिया और अंडरपास का काम शुरू कराया है।

    बहुप्रतीक्षित रिंग रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने पिछले सप्ताह आरंभ करा दिया है। लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर झुमका तिरहा के निकट धंतिया गांव से चौबारी होते हुए इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के पास शाहजहांपुर रोड तक बन रहे रिंग रोड निर्माण की जिम्मेदारी आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है।

    बादशाहनगर, बिरिया नरायनपुर, सहसिया हुसैनपुर, धंतिया और चौबारी पर ट्रैक्टर, जेसीबी लगाकर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। रिंग रोड पर दो फ्लाइओवर, तीन अंडरपास, चार आरओबी, चार बड़े पुल और सात छोटे पुल बनवाए जाएंगे। सबसे पहले पुलिया और अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है।

    46 छोटी पुलिया का निर्माण कराया जाना हैं, जिनमें 22 बाक्स कल्वर्ट, जबकि 20 पाइप कल्वर्ट टाइप पुलिया बनेंगी। चार बड़े पुल और सात छोटे पुल बनवाए जाएंगे। रिंग रोड पर 16.990 किमी की सर्विसलेन बनवाई जाएगी। जगह-जगह सात छोटे जंक्शन बनवाए जाएंगे। आठ स्थानों पर बस यात्रियों के लिए यात्री शेड का निर्माण कराया जाएगा।

    रिंग रोड का प्रारूप इस तरह तैयार किया गया है, जिससे पहले से संचालित रोड, खड़ंजा और पुल प्रभावित नहीं होंगे। इसे पिलर के सहारे ऊपर से निकाला जाएगा। डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि इस पर वाहन 100 किमी की स्पीड से फर्राटा भर सकेंगे।

     

    चार स्थानों पर रिंग रोड का काम चल रहा है। सबसे पहले अधिग्रहित जमीन को समतल कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के कार्यों की निगरानी कराई जा रही है। अंडरपास और पुल, पुलिया का निर्माण पहले कराया जाएगा। अभी शुरूआती दौर है, धीरे-धीरे काम की गति बढ़ाई जाएगी।

    - नवरत्न, परियोजना निदेशक एनएचएआइ


