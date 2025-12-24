Language
    824 करोड़ का बजट और आधुनिक डिजाइन, जानें बरेली की नई रिंग रोड में क्या है खास?

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    बरेली में रिंग रोड का निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू हो गया है। इस परियोजना में 4 आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) और 11 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में ...और पढ़ें

    बरेली में शुरू हुआ र‍िंंग रोड का न‍िर्माण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 824 करोड़ की लागत से बुधवार को रिंगरोड का निर्माण शुरू करा दिया गया। 29.920 किमी के इस रिंग रोड में चार आरओबी, चार बड़े और सात छोटे पुल का निर्माण कराया जाएगा। डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि इस पर वाहन 100 किमी की स्पीड से फर्राटा भर सकेंगे। मुख्यालय से अनुमोदन मिलते ही कार्यदायी संस्था ने दो स्थानों पर काम शुरू करा दिया है।

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों ने दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रिंग रोड का निर्माण शुरू कराने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था, लेकिन वहां से अनुमोदन नहीं मिल पा रहा था। मंगलवार रात अनुमोदन मिलते ही बुधवार को परियोजना निदेशक नवरत्न ने कार्यदायी संस्था को आदेश निर्गत कर दिया।

    तैयारी पहले से कर ली गई थी, इसलिए आदेश जारी होते ही निर्माण शुरू करा दिया गया। लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर झुमका तिरहा से चौबारी होते हुए इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के पास शाहजहांपुर रोड तक बन रहे रिंग रोड निर्माण की जिम्मेदारी आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। सहसिया हुसैनपुर, प्रेमनगर और चौबारी पर ट्रैक्टर, जेसीबी लगाकर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

    रिंग रोड पर दो फ्लाइओवर, चार आरओबी, चार बड़े पुल और सात छोटे पुल बनवाए जाएंगे। कई जगह सीसी रोड और खड़ंजा भी मार्ग में आ रहे हैं, इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। ऊपर से पुल बनाकर रिंग रोड को आगे निकाला जाएगा। रिंग रोड के लिए चयनित गांवों के किसानों में मुआवजा वितरित कर भूमि पर कब्जा लेने की प्रक्रिया सालभर से चल रही है। अब तक 70 प्रतिशत मुआवजा वितरण कराया जा चुका है।

    16.990 किमी की बनेगी सर्विसलेन

    रिंग रोड पर 16.990 किमी की बनेगी सर्विसलेन बनवाने की कार्ययोजना शामिल है। जगह-जगह सात छोटे जंक्शन बनवाए जाएंगे। आठ स्थानों पर बस यात्रियों के लिए यात्री शेड का निर्माण कराया जाएगा। दो फ्लाइओवर के अलावा तीन अंडरपास भी निकाले जाएंगे।

     

    रिंग रोड निर्माण की तैयारी तो पहले से चल रही थी। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही कार्य आरंभ कराने के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज दिया गया था। अनुमोदन प्राप्त होते ही आदेश जारी कर आज दो स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

    - नवरत्न, परियोजना निदेशक एनएचएआइ


