झुमका गिरा रे... अब बस अड्डे के पास! बरेली के झुमका तिराहा पर बनेगा 20 एकड़ का भव्य बस टर्मिनल
बरेली में शहर के बाहर से बसों के संचालन की तैयारी चल रही है। झुमका तिराहा पर 20 एकड़ में अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बढ़ती वाहनों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की बसों का संचालन शहर के बाहर से कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सेटेलाइट बस अड्डा को आधुनिक बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। इज्जतनगर बस अड्डा का निर्माण पहले से चल रहा है। चौबारी पर बस अड्डा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब झुमका पर एक और बस अड्डा का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
पुराना बस अड्डा घनी आबादी के बीच है। कोई बड़ा आयोजन होने पर इस बस अड्डा को बंद कराना पड़ता है। बसों के आवागमन से जगह-जगह जाम की स्थिति रहती है। सेटेलाइट बस अड्डा पर भी व्यवस्था रहती है। इससे यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। परिवहन निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के बाहर बस अड्डों का प्रस्ताव किया तो शासन स्तर से भी मंजूरी मिलने लगी।
इसी क्रम में दिल्ली और रामपुर रूट की बसों के लिए झुमका तिराहा पर 20 एकड़ में अत्याधुनिक बस टर्मिनल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बता दें कि सेटेलाइट पर पीपीपी माडल से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण के लिए नया ब्लू-प्रिंट तैयार किया जा रहा है। बस अड्डे के पीछे स्थित रोडवेज वर्कशाप की भूमि भी इसमें शामिल की जा रही है।
आगामी मार्च तक निर्माण शुरू हो जाने का दावा किया जा रहा है। इज्जतनगर में निर्माणाधीन बस अड्डा आगामी जून तक चालू हो जाएगा। जबकि चौबारी में रोडवेज बस अड्डा और ई-बस अड्डा की मंजूरी मिल चुकी है।
हर रूट पर शहर के बाहर से मिलेंगी बसें
- - नैनीताल जाने के लिए यात्रियों को इज्जतनगर बस अड्डा से बसें मिलेंगी। नैनीताल से वापस लौटने वाली बसों का स्टापेज भी यही होगा।
- - दिल्ली और लखनऊ आने-जाने वाले यात्रियों को सेटेलाइट बस अड्डा के अलावा झुमका तिराहा बस अड्डा से बसें मिल जाया करेंगी।
- - बदायूं, कासगंज, मथुरा आगरा जाने वाले यात्रियों को पुराना बस अड्डा नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें चौबारी से ही बसें मिल जाया करेंगी।
शासन की मंशा के अनुरूप शहर के बाहर बस अड्डों का संचालन कराने की प्रक्रिया चल रही है। इज्जतनगर में नया बस अड्डा बन रहा है, चौबारी में भी बस अड्डा और ई-बस अड्डा की मंजूरी मिल चुकी है। अब झुमका तिराहे के निकट नया बस अड्डा बनवाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
- दीपक चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम
