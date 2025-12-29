झुमका गिरा रे... अब बस अड्डे के पास! बरेली के झुमका तिराहा पर बनेगा 20 एकड़ का भव्य बस टर्मिनल

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बढ़ती वाहनों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की बसों का संचालन शहर के बाहर से कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सेटेलाइट बस अड्डा को आधुनिक बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। इज्जतनगर बस अड्डा का निर्माण पहले से चल रहा है। चौबारी पर बस अड्डा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब झुमका पर एक और बस अड्डा का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

पुराना बस अड्डा घनी आबादी के बीच है। कोई बड़ा आयोजन होने पर इस बस अड्डा को बंद कराना पड़ता है। बसों के आवागमन से जगह-जगह जाम की स्थिति रहती है। सेटेलाइट बस अड्डा पर भी व्यवस्था रहती है। इससे यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। परिवहन निगम और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के बाहर बस अड्डों का प्रस्ताव किया तो शासन स्तर से भी मंजूरी मिलने लगी।

इसी क्रम में दिल्ली और रामपुर रूट की बसों के लिए झुमका तिराहा पर 20 एकड़ में अत्याधुनिक बस टर्मिनल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बता दें कि सेटेलाइट पर पीपीपी माडल से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण के लिए नया ब्लू-प्रिंट तैयार किया जा रहा है। बस अड्डे के पीछे स्थित रोडवेज वर्कशाप की भूमि भी इसमें शामिल की जा रही है।