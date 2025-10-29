बांदा में स्टेयरिंग खराब होने से पलटी प्राइवेट बस, 15 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, बांदा। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ददरिया के पास बुधवार को शाम बबेरू की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार 50 लोगों में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को आनन- फानन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया है। अपर एसपी शिवराज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें