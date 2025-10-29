Language
    बांदा में स्टेयरिंग खराब होने से पलटी प्राइवेट बस, 15 यात्री घायल

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक निजी बस स्टेयरिंग फेल होने के कारण पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को घर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    देहात कोतवाली के पास बस पलटने के बाद सुरक्षित बचने पर मोबाइल से अपने स्वजन को जानकारी देती महिला। जागरण 

    जागरण संवाददाता, बांदा। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ददरिया के पास बुधवार को शाम बबेरू की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार 50 लोगों में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को आनन- फानन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया है। अपर एसपी शिवराज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है।

    बुधवार को शाम चार बजे बबेरू से एक प्राइवेट बस सवारियां भरकर शहर की ओर आ रही थी। बस में करीब पचास यात्री सवार थे। गाड़ी की रफ्तार अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। बस जैसे ही देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ददरिया के पास पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी जहां पलटी है वहां गहरा गड्डा होने के कारण पानी भरा था। इस कारण एक महिला यात्री बच्चे समेत पानी में गिर गई थी। महिला ने संभलकर बच्चे की जान बचाई।

    ये लोग हुए घायल

    हादसे में ग्राम मुरवल पल्हरी की रहने वाली 25 वर्षीय शांति, उसकी 6 वर्षीय पुत्री अंशिका, एक महीने का पुत्र कृष्णा, 19 वर्षीय संजना, 40 वर्षीय सुनीता, 8 वर्षीय कान्हा, ग्राम तरायां थाना बबेरू निवासी 68 वर्षीय जयगाेपाल, ग्राम पखरौली निवासी 18 वर्षीय सतीश, मुरवल पल्हरी निवासी 49 वर्षीय मुन्नीलाल थाना बिसंडा, ग्राम कलेक्टर पुरवा के 16 वर्षीय प्रिंस पुत्र शिव शरण ग्राम अच्छाह निवासी 30 वर्षीय गायत्री, 47 वर्षीय किरण, बबेरू निवासी 25 वर्षीय प्रियंका समेत 15 यात्री घायल हुए हैं।

    मची चीख पुकार

    मौके पर यात्रियों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से यात्रियों को बस से निकालकर जिला अस्पताल बांदा के लिए भेजा। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालां कि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। एक बड़ा हादसा टल गया है। अपर एसपी शिवराज ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह तलाशी जा रही है। अगर हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

