Vastu Tips: आप भी बेडरूम में लगाते हैं पूर्वजों की तस्वीर? नरक में भी नहीं मिलेगी जगह!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूर्वजों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अक्सर हम अपने दिवंगत परिजनों की याद में उनकी तस्वीरें घर में लगाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के कुछ कड़े नियम हैं? अगर ये तस्वीरें गलत दिशा या स्थान पर लगी हों, तो इससे घर में नकारात्मकता आ सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

यहां पितरों की तस्वीर से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण वास्तु नियम दिए गए हैं: 1. तस्वीर के लिए सबसे शुभ दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा (South) सबसे उत्तम मानी जाती है। चूंकि, दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा है। इसलिए यहां तस्वीर लगाने सेउनका आशीर्वाद बना रहता है। तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि उसे देखने वाले का मुख दक्षिण की ओर हो, या तस्वीर खुद उत्तर की दीवार पर इस तरह लगी हो कि उसका मुख दक्षिण की ओर रहे।

2. पूजा घर या मंदिर में न रखें तस्वीर यह सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। वास्तु के अनुसार, पितरों की तस्वीर कभी भी देवी-देवताओं के साथ या मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। देवता और पितर दोनों पूजनीय हैं, लेकिन उनका स्थान अलग होता है। मंदिर में पितरों की फोटो रखने से 'देव दोष' लग सकता है, जिससे घर की प्रगति रुक सकती है।

3. शयनकक्ष और रसोई से रखें दूर पितरों की तस्वीर कभी भी बेडरूम (शयनकक्ष) या किचन (रसोई घर) में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में ऐसी तस्वीरें होने से मानसिक तनाव और वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है। वहीं, रसोई घर में तस्वीर रखने से अन्न और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।