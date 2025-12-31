Language
    Vastu Tips: आप भी बेडरूम में लगाते हैं पूर्वजों की तस्वीर? नरक में भी नहीं मिलेगी जगह!

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    घर में पूर्वजों (पितरों) की तस्वीर किस दिशा में और कहां लगानी चाहिए? इस बात से कम लोग वाकिफ होंगे। जाने अंजाने में हुई इस गलती का परिणाम क्या होता है ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर में कहां लगानी चाहिए पितरों की तस्वीर? (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूर्वजों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। मान्यता है कि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अक्सर हम अपने दिवंगत परिजनों की याद में उनकी तस्वीरें घर में लगाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के कुछ कड़े नियम हैं? अगर ये तस्वीरें गलत दिशा या स्थान पर लगी हों, तो इससे घर में नकारात्मकता आ सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

    यहां पितरों की तस्वीर से जुड़े 5 सबसे महत्वपूर्ण वास्तु नियम दिए गए हैं:

    1. तस्वीर के लिए सबसे शुभ दिशा

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, पितरों की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा (South) सबसे उत्तम मानी जाती है। चूंकि, दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा है। इसलिए यहां तस्वीर लगाने सेउनका आशीर्वाद बना रहता है। तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि उसे देखने वाले का मुख दक्षिण की ओर हो, या तस्वीर खुद उत्तर की दीवार पर इस तरह लगी हो कि उसका मुख दक्षिण की ओर रहे।

    2. पूजा घर या मंदिर में न रखें तस्वीर

    यह सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। वास्तु के अनुसार, पितरों की तस्वीर कभी भी देवी-देवताओं के साथ या मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। देवता और पितर दोनों पूजनीय हैं, लेकिन उनका स्थान अलग होता है। मंदिर में पितरों की फोटो रखने से 'देव दोष' लग सकता है, जिससे घर की प्रगति रुक सकती है।

    3. शयनकक्ष और रसोई से रखें दूर

    पितरों की तस्वीर कभी भी बेडरूम (शयनकक्ष) या किचन (रसोई घर) में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में ऐसी तस्वीरें होने से मानसिक तनाव और वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है। वहीं, रसोई घर में तस्वीर रखने से अन्न और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

    4. जीवित व्यक्तियों के साथ न लगाएं फोटो

    वास्तु नियमों के अनुसार, कभी भी दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर जीवित परिवार के सदस्यों के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना जीवित व्यक्ति के स्वास्थ्य और आयु के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

    5. ब्रह्मस्थान और लटकती हुई तस्वीरें

    घर के बीचों-बीच यानी 'ब्रह्मस्थान' पर कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। साथ ही, तस्वीर को कभी भी हवा में लटकते हुए या झूलते हुए नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा एक मजबूत आधार या स्टैंड पर दक्षिण की दीवार के सहारे लगाना चाहिए।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।