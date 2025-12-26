Vastu Tips: केले का पौधा क्यों माना जाता है धन का प्रतीक? जानें जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों को सिर्फ हरियाली का हिस्सा नहीं, बल्कि देवी-देवताओं का स्वरूप और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इन्हीं पौधों में से एक है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। घर में केले का पौधा लगाने से ना केवल सुख-समृद्धि आती है, बल्कि यह धन और खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार केले के पौधे का महत्व और इसे घर में लगाने के कुछ खास नियम।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धन और खुशहाली का प्रतीक है केले का पौधा केले का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि बृहस्पतिवार (गुरुवार) के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा में केले के पत्ते और फल का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। जिस घर में यह पौधा होता है, वहां विष्णु भगवान की कृपा हमेशा ही बनी रहती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, केले का पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही, घर में सकारात्मकता लेकर आता है। यह घर में शांति और खुशहाली लाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह घर के सदस्यों के बीच प्रेम और खुशहाली भी बढ़ाता है।