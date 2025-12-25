Language
    Thursday Upaay: क्या आपके काम बार-बार रुक रहे हैं? गुरुवार को जपें ये सिद्ध मंत्र, खुल जाएगा किस्मत का ताला

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य के कारक हैं। उनकी कृपा पाने और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए उनके 108 पवित्र नामों का ...और पढ़ें

    हर गुरुवार जपें ये मंत्र (Image Source: AI-Generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है। वे ज्ञान, बुद्धि, धन और सौभाग्य के कारक हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं, उसके जीवन में कभी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका उनके 108 पवित्र नामों (अष्टोत्तर शतनामावली) का पाठ करना है।

    108 नामों का महत्व

    गुरु बृहस्पति के हर नाम में एक विशेष शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है। जब हम इन 108 नामों का श्रद्धापूर्वक जाप करते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और मन को गहरी शांति मिलती है। यह पाठ न केवल मानसिक उलझनों को दूर करता है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बाधाओं को भी खत्म करने की क्षमता रखता है।

    इन नामों के जाप से होने वाले लाभ:

    करियर और व्यापार में उन्नति: यदि आप नौकरी या बिजनेस में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो गुरु के नामों का जाप सफलता के द्वार खोलता है।

    आर्थिक समृद्धि: गुरु धन के स्वामी हैं। इनके नामों का स्मरण करने से घर में बरकत आती है और दरिद्रता दूर होती है।

    शीघ्र विवाह के योग: जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए बृहस्पति देव की कृपा बहुत जरूरी मानी जाती है। गुरुवार को इन नामों का पाठ करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं।

    एकाग्रता और ज्ञान: विद्यार्थियों के लिए यह जाप वरदान की तरह है। इससे याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है।

    जाप की सही विधि

    शुभ दिन: इन नामों के जाप के लिए गुरुवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है।

    कैसे करें: गुरुवार की सुबह स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनें। भगवान विष्णु या गुरु देव की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं।

    पाठ के दौरान ॐ गुरवे नमः, ॐ गुणाकराय नमः, ॐ श्रीमते नमः, ॐ वृहस्पतये नमः जैसे प्रभावशाली नामों का उच्चारण किया जाता है।

    इन बातों का रखें खास ख्याल

    गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए केवल मंत्र ही काफी नहीं हैं। बल्,कि अपने माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करना भी अनिवार्य है। गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी या पीले फलों का दान करने से इन नामों के जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता, शांति और मान-सम्मान चाहते हैं, तो गुरु बृहस्पति के ये 108 नाम आपकी तकदीर बदल सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ किया गया यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है।

