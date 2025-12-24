विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Jupiter Remedies: सोई किस्मत जगा देंगे बृहस्पति देव के ये 5 अचूक उपाय, गुरु दोष से मिलेगी मुक्ति

By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:56 PM (IST)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति सुख, बुद्धि और सौभाग्य के स्वामी हैं। कमजोर गुरु जीवन में आर्थिक तंगी और बाधाएं लाते हैं। गुरु को मजबूत कर ...और पढ़ें

Hero Image

Jupiter Remedies (Image Source: AI-Generated)

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को 'देवगुरु' कहा गया है। गुरु ग्रह सुख, बुद्धि, धन और सौभाग्य के स्वामी हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु प्रसन्न होते हैं, तो उसे कम मेहनत में भी बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन, यदि गुरु कमजोर हों, तो आर्थिक तंगी और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका जीवन भी सुधर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार की महिमा और पीला रंग

बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने जीवन में पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

पहनावा: इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है।

दान: मंदिर में या किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी, पीले फल (जैसे केला) या पीले फूलों का दान करें।

भोजन: गुरुवार को भोजन में चने की दाल या बेसन से बनी चीजों का सेवन करें और नमक का प्रयोग कम से कम करें।

केले के पेड़ का पूजन

भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का वास केले के पेड़ में माना जाता है। हर गुरुवार सुबह स्नान के बाद केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। वहां हल्दी का तिलक लगाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके विवाह में देरी हो रही है।

jupiter remedies for success

(Image Source:AI-Generated)

केसर और हल्दी का चमत्कार

अपने भाग्य को जगाने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद माथे, नाभि और गर्दन पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे न केवल गुरु ग्रह मजबूत होता है, बल्कि व्यक्ति के आकर्षण और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।

बड़ों का आशीर्वाद और सम्मान

गुरु ग्रह का संबंध हमारे शिक्षकों, गुरुओं और घर के बुजुर्गों से है। जो व्यक्ति अपने माता-पिता और गुरु का सम्मान करता है, उसका बृहस्पति हमेशा बलवान रहता है। सफलता पाने के लिए हर दिन घर से निकलने से पहले अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें।

सावधानियां: क्या न करें?

शास्त्रों के अनुसार, गुरुवार को कुछ कार्यों से बचना चाहिए ताकि गुरु दोष न लगे:

- इस दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए।

- घर में भारी सफाई जैसे पोछा लगाना या कबाड़ बेचना वर्जित माना गया है।

- सिर धोने या कपड़े धोने से भी आर्थिक हानि की संभावना रहती है।

गुरु ग्रह की शांति के लिए "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करना भी बहुत प्रभावशाली है। यदि आप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ ये छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, तो जीवन में तरक्की के बंद रास्ते खुल जाते हैं और घर में खुशहाली आती है।

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: सर्दियों में नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, खिंची चली आएगी दौलत

यह भी पढ़ें- क्या आपके सपने में भी आते हैं पूर्वज? इन 5 संकेतों को पहचानें, चमक सकती है आपकी किस्मत

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।