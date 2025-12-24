Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vastu Tips: सर्दियों में नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, खिंची चली आएगी दौलत

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    सर्दियों में नहाने के पानी में कुछ खास रसोई की चीजें मिलाने से भाग्य चमक सकता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, कुछ चीजें पानी में मिलाने से नक ...और पढ़ें

    Hero Image

    पानी में मिलाएं ये चीजें (Image Source: AI-Generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने का समय नहीं है, बल्कि यह अपने भाग्य को चमकाने का भी एक सुनहरा अवसर है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में पानी को 'चंद्रमा' और 'सकारात्मक ऊर्जा' का प्रतीक माना गया है। अगर हम नहाने के साधारण पानी में रसोई की कुछ खास चीजें मिला दें, तो यह न केवल हमारे शरीर की थकान मिटाता है, बल्कि हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर कर सुख-समृद्धि के द्वार भी खोल देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां सर्दियों के लिए 5 जादुई चीजें दी गई हैं, जिन्हें नहाने के पानी में मिलाने से आपके जीवन में धन और सफलता खिंची चली आएगी:

    1. सेंधा नमक (Rock Salt)

    नमक को ऊर्जा साफ करने का सबसे शक्तिशाली जरिया माना जाता है। सर्दियों में गुनगुने पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर नहाने से शरीर का औरा (Aura) साफ होता है। यह आपके आस-पास की बुरी नजर और नकारात्मकता को खत्म करता है।

    2. तेजपत्ता (Bay Leaves)

    तेजपत्ता केवल खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह सफलता का प्रतीक भी है। पानी में तेजपत्ता डालकर नहाने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार, यह उपाय आपको करियर और व्यापार में जीत दिलाता है और घर में बरकत लाता है।

    3. लौंग (Cloves)

    लौंग की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों के लिए बेहतरीन है। ज्योतिष में लौंग को 'भाग्य का कारक' माना गया है। पानी में दो लौंग डालकर नहाने से रुके हुए काम तेजी से बनने लगते हैं और किस्मत का साथ मिलने लगता है। यह आपके जीवन में रुके हुए धन को वापस लाने में मदद करता है।

    Cloves

    4. गुलाब की पंखुड़ियां (Rose Petals)

    गुलाब की पंखुड़ियां न केवल पानी को खुशबूदार बनाती हैं, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को कोमल और आकर्षक बनाती हैं। मां लक्ष्मी को गुलाब अत्यंत प्रिय है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति मिलती है और धन को आकर्षित करने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर बढ़ने लगती है।

    5. दालचीनी (Cinnamon Sticks)

    Cinnamon Sticks

    (Image Source: AI-Generated)

    दालचीनी को 'मनी मैग्नेट' यानी धन को खींचने वाला मसाला कहा जाता है। पानी में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: ऑफिस डेस्क पर रखी ये 4 चीजें अभी हटा दें, रुक सकती है तरक्की

    यह भी पढ़ें- शाम को तुलसी के पास क्यों जलाते हैं दीपक? इस एक चूक से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।