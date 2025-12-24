Vastu Tips: सर्दियों में नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, खिंची चली आएगी दौलत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने का समय नहीं है, बल्कि यह अपने भाग्य को चमकाने का भी एक सुनहरा अवसर है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में पानी को 'चंद्रमा' और 'सकारात्मक ऊर्जा' का प्रतीक माना गया है। अगर हम नहाने के साधारण पानी में रसोई की कुछ खास चीजें मिला दें, तो यह न केवल हमारे शरीर की थकान मिटाता है, बल्कि हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर कर सुख-समृद्धि के द्वार भी खोल देता है।

यहां सर्दियों के लिए 5 जादुई चीजें दी गई हैं, जिन्हें नहाने के पानी में मिलाने से आपके जीवन में धन और सफलता खिंची चली आएगी: 1. सेंधा नमक (Rock Salt) नमक को ऊर्जा साफ करने का सबसे शक्तिशाली जरिया माना जाता है। सर्दियों में गुनगुने पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर नहाने से शरीर का औरा (Aura) साफ होता है। यह आपके आस-पास की बुरी नजर और नकारात्मकता को खत्म करता है।

2. तेजपत्ता (Bay Leaves) तेजपत्ता केवल खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह सफलता का प्रतीक भी है। पानी में तेजपत्ता डालकर नहाने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वास्तु के अनुसार, यह उपाय आपको करियर और व्यापार में जीत दिलाता है और घर में बरकत लाता है।

3. लौंग (Cloves) लौंग की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों के लिए बेहतरीन है। ज्योतिष में लौंग को 'भाग्य का कारक' माना गया है। पानी में दो लौंग डालकर नहाने से रुके हुए काम तेजी से बनने लगते हैं और किस्मत का साथ मिलने लगता है। यह आपके जीवन में रुके हुए धन को वापस लाने में मदद करता है।