    Vastu Tips: बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे घर के मुख्य द्वार पर लगे ये 4 जादुई पौधे, आज ही लाएं खुशहाली

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास पौधे लगाना शुभ माना जाता है। जिससे धन और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। इन्हें सही दिशा में ल ...और पढ़ें

    खुशहाली लाएंगे ये पौधे (Image Source: AI generated)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में घर के मुख्य द्वार (Main Gate) को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है जहां सकारात्मकता और हरियाली होती है। अगर आप अपने बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो शास्त्रों में कुछ विशेष पौधों का उल्लेख है जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है।

    यहां उन पौधों की पूरी जानकारी और उनके पीछे के रहस्य दिए गए हैं:

    1. मनी प्लांट नहीं, ये पौधा बरसाता है असली धन: क्रसुला (Crassula)

    वास्तु शास्त्र में क्रसुला ओवाटा (Crassula Ovata) को 'मनी ट्री' या 'जड़े का पौधा' भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित करता है (Money Magnet)। इसकी मोटी और मांसल पत्तियां सकारात्मक ऊर्जा को संचित करती हैं।

    Crassula Ovata

    कहां लगाएं: इसे मुख्य द्वार के दाहिनी ओर (Right Side) लगाना सबसे उत्तम होता है। यह आपके करियर में उन्नति और आय के नए स्रोत खोलता है।

    2. माता लक्ष्मी का प्रिय: तुलसी (Tulsi)

    Tulsi plant

    तुलसी के बिना कोई भी हिंदू घर अधूरा है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों की बुद्धि और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

    नियम: मुख्य द्वार के पास तुलसी रखने से घर में धन का ठहराव होता है। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें।

    3. सुख-समृद्धि का प्रतीक: अपराजिता (Aprajita)

    Aprajita plant

    नीले फूलों वाली अपराजिता की बेल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है- 'जिसे कोई पराजित न कर सके'। इसे मुख्य द्वार पर लगाने से शत्रुओं का नाश होता है और व्यापार में कभी हार नहीं मिलती।
    यह बेल जैसे-जैसे ऊपर चढ़ती है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी वैसे ही ऊपर जाती है।

    4. सौभाग्य की चाबी: शमी का पौधा (Shami Plant)

    शमी का पौधा शनि देव और भगवान गणेश का प्रिय माना जाता है। यदि आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं या पैसा आने के बाद तुरंत खर्च हो जाता है, तो मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाएं।

    Shami Plant (1)

    सही दिशा: घर से निकलते समय शमी का पौधा आपके बाईं ओर (Left Side) होना चाहिए। इससे शनि दोष दूर होता है और धन संचय (Bank Balance) बढ़ता है।

    इन पौधों को लगाते समय रखें 3 विशेष सावधानियां:

    यदि पौधे की पत्तियां सूखने लगें, तो उन्हें तुरंत हटा दें। सूखा पौधा आर्थिक तंगी का संकेत होता है।

    कांटेदार पौधे: मुख्य द्वार पर कभी भी कैक्टस या दूध निकलने वाले पौधे न लगाएं, यह कर्ज बढ़ाते हैं। इन पौधों को केवल शो-पीस न समझें। प्रतिदिन शाम को इनके पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। प्रकृति और वास्तु का गहरा संबंध है। जब आप अपने द्वार पर इन शुभ पौधों को स्थान देते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपने घर आमंत्रित करते हैं। श्रद्धा के साथ किया गया यह छोटा सा बदलाव आपके बैंक बैलेंस और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।