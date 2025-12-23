Vastu Tips: बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे घर के मुख्य द्वार पर लगे ये 4 जादुई पौधे, आज ही लाएं खुशहाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में घर के मुख्य द्वार (Main Gate) को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है जहां सकारात्मकता और हरियाली होती है। अगर आप अपने बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो शास्त्रों में कुछ विशेष पौधों का उल्लेख है जिन्हें मुख्य द्वार पर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां उन पौधों की पूरी जानकारी और उनके पीछे के रहस्य दिए गए हैं: 1. मनी प्लांट नहीं, ये पौधा बरसाता है असली धन: क्रसुला (Crassula) वास्तु शास्त्र में क्रसुला ओवाटा (Crassula Ovata) को 'मनी ट्री' या 'जड़े का पौधा' भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित करता है (Money Magnet)। इसकी मोटी और मांसल पत्तियां सकारात्मक ऊर्जा को संचित करती हैं।

कहां लगाएं: इसे मुख्य द्वार के दाहिनी ओर (Right Side) लगाना सबसे उत्तम होता है। यह आपके करियर में उन्नति और आय के नए स्रोत खोलता है। 2. माता लक्ष्मी का प्रिय: तुलसी (Tulsi) तुलसी के बिना कोई भी हिंदू घर अधूरा है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों की बुद्धि और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

नियम: मुख्य द्वार के पास तुलसी रखने से घर में धन का ठहराव होता है। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। 3. सुख-समृद्धि का प्रतीक: अपराजिता (Aprajita) नीले फूलों वाली अपराजिता की बेल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है- 'जिसे कोई पराजित न कर सके'। इसे मुख्य द्वार पर लगाने से शत्रुओं का नाश होता है और व्यापार में कभी हार नहीं मिलती।

यह बेल जैसे-जैसे ऊपर चढ़ती है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी वैसे ही ऊपर जाती है।

4. सौभाग्य की चाबी: शमी का पौधा (Shami Plant) शमी का पौधा शनि देव और भगवान गणेश का प्रिय माना जाता है। यदि आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं या पैसा आने के बाद तुरंत खर्च हो जाता है, तो मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाएं।