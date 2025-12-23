Secret Santa बनकर भूलकर भी न दें ये 5 तोहफे, रिश्तों में पड़ सकती है हमेशा के लिए दरार!
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस की दस्तक के साथ ही ऑफिसों और दोस्तों के बीच 'Secret Santa' बनने का उत्साह चरम पर है। हर कोई चाहता है कि उसका दिया हुआ गिफ्ट सबसे अनोखा हो और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आए। लेकिन, उत्साह के इस माहौल में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर गिफ्ट का अपना एक मनोविज्ञान और वास्तु होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनजाने में ही रिश्तों में दरार डाल सकती हैं या सामने वाले को मानसिक रूप से असहज कर सकती हैं।
अगर आप भी इस साल किसी के लिए 'सांता' बन रहे हैं, तो इन 5 चीजों को अपनी लिस्ट से तुरंत बाहर कर दें:
1. नुकीली या धारदार वस्तुएं (जैसे चाकू या कैंची)
वास्तु शास्त्र और पुरानी मान्यताओं के अनुसार, कभी भी किसी को चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें देने से देने वाले और लेने वाले के बीच 'कड़वाहट' आती है और रिश्ता 'कट' सकता है। भले ही वह फैंसी किचन नाइफ सेट ही क्यों न हो, इसे सीक्रेट सांता गिफ्ट बनाने से बचें।
2. रुमाल और परफ्यूम (Handkerchief and Perfumes)
यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ज्योतिष और वास्तु के अनुसार रुमाल देना दुख और आंसुओं का प्रतीक माना जाता है। वहीं, परफ्यूम या सुगंधित चीजें देने के पीछे यह धारणा है कि जैसे ही खुशबू उड़ेगी, रिश्तों की मिठास भी कम हो सकती है। कई संस्कृतियों में इसे अलगाव (Separation) का कारण माना जाता है।
3. जूते (Shoes)
जूते गिफ्ट करना एक बहुत ही सामान्य बात लगती है, लेकिन उपहार में जूते देना अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जूते उपहार में देने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है और यह आपके और उस व्यक्ति के बीच की दूरी का प्रतीक बन सकता है।
4. घड़ी (Watch)
वैसे तो घड़ी एक क्लासिक गिफ्ट है, लेकिन कई लोग इसे समय के रुक जाने या 'बुरा समय' आने से जोड़कर देखते हैं। चीनी संस्कृति और कुछ भारतीय मान्यताओं के अनुसार, घड़ी देना जीवन की प्रगति में बाधा डालने का संकेत माना जाता है।
5. भगवान की मूर्तियां (Idols of God)
हमें लगता है कि भगवान की मूर्ति सबसे पवित्र गिफ्ट है, लेकिन सीक्रेट सांता जैसे कैजुअल इवेंट में इसे देना जोखिम भरा हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति मूर्ति का सही देखभाल या शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाया, तो इसका दोष आपको भी लग सकता है।
उपहार देने का सही तरीका क्या है?
हमेशा ऐसी चीज चुनें जो सामने वाले के काम आए, जैसे डायरी, कोई अच्छी किताब, इंडोर प्लांट्स या कस्टमाइज्ड कॉफी मग। उपहार के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए उसे चुनते समय सावधानी बरतें ताकि आपका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे।
