एगनॉग के बिना अधूरा है क्रिसमस का जश्न, नोट करें घर पर इसे बनाने का सबसे आसान तरीका

सबसे पहले एक बर्तन में अंडे की जर्दी और चीनी लें। इसे तब तक फेंटें जब तक कि यह बिल्कुल हल्का पीला और गाढ़ा न हो जाए।

अब एक पैन में दूध, जायफल और नमक डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक कि हल्का-सा धुआं न उठने लगे। ध्यान रहे, इसे उबालना नहीं है।

अब गर्म दूध का एक-एक चम्मच अंडे के मिश्रण में डालें और लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से अंडे फटेंगे नहीं। जब आधा दूध मिल जाए, तो बाकी का पूरा दूध मिला दें।

अब पूरे मिश्रण को वापस पैन में डालें और बहुत धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। जब मिश्रण चम्मच के पीछे चिपकने लगे, तो गैस बंद कर दें।

मिश्रण में हैवी क्रीम और वैनिला एक्सट्रैक्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें।

फिर इसे छानकर एक बोतल में भर लें और कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एगनॉग ठंडा ही अच्छा लगता है।