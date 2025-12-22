एगनॉग के बिना अधूरा है क्रिसमस का जश्न, नोट करें घर पर इसे बनाने का सबसे आसान तरीका

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    क्रिसमस नजदीक है और यह खुशियां बांटने का त्योहार है। इस मौके पर प्लम केक और एगनॉग जैसी खास डिशेज बनाए जाते हैं। एगनॉग दूध, अंडे और क्रीम से बनी एक मीठ ...और पढ़ें

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस (Christmas 2025) अब बस कुछ ही दिन दूर है। यह खास त्योहार खुशियां बांटने का है। इस दिन परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक-दूसरे को तोहफे देते हैं और मिल-जुलकर यह त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस के खास मौके पर कई तरह की डिशेज भी बनाई जाती हैं, जिनमें प्लम केक और एगनॉग (Eggnog for Christmas) सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। 

    एगनॉग एक खास ड्रिंक है, जो दूध, अंडे और क्रीम से बनाई जाती है। इसका मीठा स्वाद हर किसी को खूब भाता है। अगर आप भी क्रिसमस के मौके पर एगनॉग बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी (Eggnog Recipe for Christmas)।

    एगनॉग बनाने की आसान रेसिपी

    सामग्री

    • अंडे की जर्दी- 4-6 बड़े अंडे
    • चीनी- आधा कप
    • फुल क्रीम दूध- 2 कप
    • हैवी क्रीम- 1 कप
    • जायफल (नटमेग) पाउडर- आधा छोटा चम्मच
    • वैनिला एक्सट्रैक्ट- 1 छोटा चम्मच
    • नमक- बस एक चुटकी

    एगनॉग बनाने का तरीका

    • सबसे पहले एक बर्तन में अंडे की जर्दी और चीनी लें। इसे तब तक फेंटें जब तक कि यह बिल्कुल हल्का पीला और गाढ़ा न हो जाए।
    • अब एक पैन में दूध, जायफल और नमक डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक कि हल्का-सा धुआं न उठने लगे। ध्यान रहे, इसे उबालना नहीं है।
    • अब गर्म दूध का एक-एक चम्मच अंडे के मिश्रण में डालें और लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से अंडे फटेंगे नहीं। जब आधा दूध मिल जाए, तो बाकी का पूरा दूध मिला दें।
    • अब पूरे मिश्रण को वापस पैन में डालें और बहुत धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं। जब मिश्रण चम्मच के पीछे चिपकने लगे, तो गैस बंद कर दें।
    • मिश्रण में हैवी क्रीम और वैनिला एक्सट्रैक्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें।
    • फिर इसे छानकर एक बोतल में भर लें और कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एगनॉग ठंडा ही अच्छा लगता है।
    • गिलास में निकालें और ऊपर से थोड़ा सा दालचीनी या जायफल पाउडर छिड़कें और सर्व करें।
     