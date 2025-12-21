प्लम केक का नया अवतार: स्वाद वही, पर अंदाज नया; क्या आपने चखा 'प्लम केक मैकरॉन'?

आरती तिवारी, नई दिल्ली। जन्मदिन हो या इंगेजमेंट, तमाम तरह की डिजाइन के केक बेकिंग स्टोर की डिस्प्ले के शान होते हैं। मगर यह समय है क्रिसमस का, जब क्रीम केक के ऊपर हो जाता है ड्राईफ्रूट से सजा प्लम केक। शहरों के बीच पली-बढ़ी पीढ़ी के लिए प्लम केक अब केवल कुछ खास बेकरियों तक सीमित नहीं है।

आज यह साधारण बेकरी से लेकर बड़े माल्स तक उपलब्ध है। यात्रा, इंटरनेट मीडिया व वैश्विक खाद्य संस्कृति के प्रसार ने भारतीयों को इस परंपरा को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बाजार में भले ही क्रिसमस थीम वाले अनगिनत डेजर्ट आ गए हों, लेकिन प्लम केक की जगह आज भी वही है। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि एक नास्टैल्जिया है और क्रिसमस पार्टी की जान भी।

स्वाद और सुगंध से भरपूर बेकिंग की दुनिया में नवाचार की बात करें तो, स्वाद के साथ प्रयोग करना एक कला है। पारंपरिक प्लम केक बनाने में फलों को रम या वाइन में लंबे समय तक भिगोकर रखा जाता है, मगर जो लोग एल्कोहल पसंद नहीं करते, उनके लिए हम सेब और संतरे के रस का उपयोग करते हैं।

यह मिश्रण केक को एक गहरा ‘कैरमल’ नोट और ताजगी भरा ‘सिट्रस’ पंच देता है। इसमें मौजूद दालचीनी, लौंग, जायफल और चक्रफूल का मिश्रण केक को सुगंधित और रिचनेस से भर देता है। तासीर में गर्म ये मसाले सर्दी की ठिठुरन में शरीर को गर्माहट देते हैं। वहीं आज सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए गुड़ का उपयोग किया जाता है, जिसमें काजू का उपयोग सबसे प्रमुख होता है। गुड़ या ब्राउन शुगर इसके रंग को गहरा ‘चाकलेट ब्राउन’ लुक देती है।