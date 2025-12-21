प्लम केक का नया अवतार: स्वाद वही, पर अंदाज नया; क्या आपने चखा 'प्लम केक मैकरॉन'?
क्रिसमस का नाम आते ही मन में जिंगल बेल्स की धुन, सजे हुए क्रिसमस ट्री के साथ-साथ तैरने लगती है प्लम केक की सुगंध।
आरती तिवारी, नई दिल्ली। जन्मदिन हो या इंगेजमेंट, तमाम तरह की डिजाइन के केक बेकिंग स्टोर की डिस्प्ले के शान होते हैं। मगर यह समय है क्रिसमस का, जब क्रीम केक के ऊपर हो जाता है ड्राईफ्रूट से सजा प्लम केक। शहरों के बीच पली-बढ़ी पीढ़ी के लिए प्लम केक अब केवल कुछ खास बेकरियों तक सीमित नहीं है।
आज यह साधारण बेकरी से लेकर बड़े माल्स तक उपलब्ध है। यात्रा, इंटरनेट मीडिया व वैश्विक खाद्य संस्कृति के प्रसार ने भारतीयों को इस परंपरा को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बाजार में भले ही क्रिसमस थीम वाले अनगिनत डेजर्ट आ गए हों, लेकिन प्लम केक की जगह आज भी वही है। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि एक नास्टैल्जिया है और क्रिसमस पार्टी की जान भी।
स्वाद और सुगंध से भरपूर
बेकिंग की दुनिया में नवाचार की बात करें तो, स्वाद के साथ प्रयोग करना एक कला है। पारंपरिक प्लम केक बनाने में फलों को रम या वाइन में लंबे समय तक भिगोकर रखा जाता है, मगर जो लोग एल्कोहल पसंद नहीं करते, उनके लिए हम सेब और संतरे के रस का उपयोग करते हैं।
यह मिश्रण केक को एक गहरा ‘कैरमल’ नोट और ताजगी भरा ‘सिट्रस’ पंच देता है। इसमें मौजूद दालचीनी, लौंग, जायफल और चक्रफूल का मिश्रण केक को सुगंधित और रिचनेस से भर देता है। तासीर में गर्म ये मसाले सर्दी की ठिठुरन में शरीर को गर्माहट देते हैं। वहीं आज सेहत के प्रति जागरूक लोगों के लिए गुड़ का उपयोग किया जाता है, जिसमें काजू का उपयोग सबसे प्रमुख होता है। गुड़ या ब्राउन शुगर इसके रंग को गहरा ‘चाकलेट ब्राउन’ लुक देती है।
ये है नया अंदाज
आज युवा पीढ़ी स्वाद तो पारंपरिक चाहती है, लेकिन उसका स्वरूप आधुनिक और हल्का पसंद करती है। इसी सोच के साथ हमने तैयार किया है प्लम केक मैकरान। यह पारंपरिक प्लम केक के भीगे हुए फलों और मसालों के स्वाद का एक छोटे, डेलिकेट और आधुनिक रूप है। इसके जरिए हम क्रिसमस फीस्ट की परंपरा को बदल नहीं रहे, बल्कि उसे अगली पीढ़ी तक नए अंदाज में पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं।
घर पर प्लम केक बनाने के लिए रखें इनका ध्यान:
- किशमिश, चेरी, बादाम और टूटी-फ्रूटी जैसे ड्राई फ्रूट्स को कम से कम 24 घंटे (या ज्यादा समय के लिए) संतरे के जूस या वाइन/रम में भिगोकर रखें।
- अगर ड्राई फ्रूट्स या फलों को भिगोना भूल गए हैं, तो सूखे मेवों को उसी जूस या लिक्विड के साथ पांच-सात मिनट के लिए हल्का गर्म करें। इससे मेवे तुरंत फूल जाएंगे और सारा स्वाद सोख लेंगे।
- दालचीनी, लौंग, जायफल और सोंठ पाउडर केक को बेहतरीन खुशबू और रिचनेस देता है। इनकी मात्रा सीमित रखें ताकि स्वाद कड़वा न हो।
- सुनिश्चित करें कि अंडे, मक्खन और दूध आदि सभी सामग्री कमरे के तापमान पर हो। इससे बैटर एकसार बनता है और केक अच्छी तरह फूलता है।
- भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को बैटर में डालने से पहले उन पर थोड़ा सूखा मैदा बुरक लें। इससे वे केक की तली में नहीं बैठेंगे और केक में समान रूप से फैल जाएंगे।
- प्लम केक भारी होता है, इसलिए इसे पकने में साधारण केक से ज्यादा समय लगता है। इसे धीमी आंच पर बेक करें ताकि यह अंदर तक पक जाए और बाहर से जले नहीं।
- बेकिंग में संयम जरूरी है। केक को तब निकालें जब वह बस सेट हो गया हो; बची हुई गर्मी उसे पूरी तरह पका देगी। ज्यादा पकाने से केक सूखा हो सकता है।
- लगभग 500 ग्राम से 750 ग्राम का केक बनाने के लिए 150डिग्री- 160 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट ओवन में 45 से 60 मिनट तक केक को पकाएं। ओवन को 10 मिनट पहले गरम जरूर करें।
