महंगी 'दुबई चॉकलेट' खरीदने के पैसे बचाएं! किचन में रखी इन 3 चीजों से घर पर बनाएं इसका सस्ता और टेस्टी वर्जन

आरती तिवारी, नई दिल्ली। अगर कोई ट्रेंड तेजी से प्रचलित हो तो उसके रील्स और शार्ट्स बनते देर नहीं लगती। ऐसे ही इंटरनेट मीडिया पर दुबई चॉकलेट बार ने हलचल मचा दी है। इस चॉकलेट बार को ‘हाई-एंड लक्जरी’ बताया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग दुबई नहीं जा सकते, वो कभी इसका स्वाद चख ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए देश में ही बन रही है दुबई की प्रसिद्ध पिस्ता-ताहिनी क्रीम और फिलो पेस्ट्री से भरी चाकलेट।

सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या वजह है जो बनाती है इस चॉकलेट को इतना खास! परंपरागत चॉकलेट मेकर इस प्रचलित चॉकलेट को खास पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए बीन से बार का तरीका ही चॉकलेट का असली सफर है न कि इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होना। अगर मुझे दुबई चॉकलेट बार को उसके इनोवेशन, टेस्ट बैलेंस और मार्केट में अहमियत के आधार पर स्कोर देना हो, तो मैं 10 में से 6.8 अंक दूंगा।

बेशक यह बहुत इनोवेटिव है, क्योंकि इसमें पारंपरिक स्वाद तो है, लेकिन आधुनिक टच भी है। डार्क मिल्क चॉकलेट के साथ टेस्ट बैलेंस बहुत अच्छा है। यह आधुनिक उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया प्रोडक्ट है, जो देखने में खास है, टेक्सचर बेमिसाल है और ट्रेंड में है।

ये हैं प्रचलित चॉकलेट अब बात अगर इस प्रचलित चॉकलेट की करें तो यह मिल्क चाकलेट, पिस्ता-ताहिनी क्रीम और क्रंची कटैफी का कांबीनेशन है। बतौर सर्टिफाइड टेस्टर, सेंसरी इवैल्यूएशन के नजरिए से, बार मुख्य रूप से तब सफल मानी जाती है, जब यह स्वाद में संतुलन और सहजता दे। ये दो बातें किसी भी चॉकलेट लवर की पसंद बनने के लिए काफी हैं। इसमें मौजूद डार्क मिल्क चॉकलेट मिठास देती है। पिस्ता और ताहिनी क्रीम रिचनेस और थोड़ा नमकीन नटीनेस लाती है, कटैफी जरूरी टेक्सचर देती है और मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट के ‘क्रंच+क्रीम’ एक्सपीरियंस को चॉकलेट में प्रस्तुत करती है।

सच कहूं तो यह विशुद्ध चॉकलेट की श्रेणी में बहुत पीछे है क्योंकि इसमें चॉकलेट का अपना खुद का फ्लेवर मुख्य तौर पर नहीं है, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह एक मजेदार कांबीनेशन है। कन्फेक्शनरी इनोवेशन के तौर पर यह एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।

लक्जरी का देसी अंदाज दुबई चॉकलेट की दीवानगी को पूरा करने के लिए चेन्नई स्थित मद्रास कन्फेक्शनर्स ने तैयार की है प्रचलित कुनाफा चाकलेट, जिसमें दुबई चॉकलेट की भांति कटाफी पेस्ट्री और पिस्ता का भरपूर मिश्रण है। इसमें डार्क मिल्क चाकलेट, पिस्ता बटर और फिलो पेस्ट्री का उपयोग किया गया है जो इसे अनोखा क्रंच और स्वाद देती है और मध्य पूर्व के स्वाद को भारतीय चॉकलेट ट्रेंड से जोड़ती है।