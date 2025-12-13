महंगी 'दुबई चॉकलेट' खरीदने के पैसे बचाएं! किचन में रखी इन 3 चीजों से घर पर बनाएं इसका सस्ता और टेस्टी वर्जन
इंटरनेट पर कोई चीज कब ट्रेंड कर जाए, किसी को नहीं पता। कभी यह कोई अनोखा एक्सप्रेशन है तो कभी डांस स्टेप। इसी तरह चर्चा में आ चुकी है दुबई की चाकलेट। आ ...और पढ़ें
आरती तिवारी, नई दिल्ली। अगर कोई ट्रेंड तेजी से प्रचलित हो तो उसके रील्स और शार्ट्स बनते देर नहीं लगती। ऐसे ही इंटरनेट मीडिया पर दुबई चॉकलेट बार ने हलचल मचा दी है। इस चॉकलेट बार को ‘हाई-एंड लक्जरी’ बताया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग दुबई नहीं जा सकते, वो कभी इसका स्वाद चख ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए देश में ही बन रही है दुबई की प्रसिद्ध पिस्ता-ताहिनी क्रीम और फिलो पेस्ट्री से भरी चाकलेट।
सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या वजह है जो बनाती है इस चॉकलेट को इतना खास! परंपरागत चॉकलेट मेकर इस प्रचलित चॉकलेट को खास पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए बीन से बार का तरीका ही चॉकलेट का असली सफर है न कि इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होना। अगर मुझे दुबई चॉकलेट बार को उसके इनोवेशन, टेस्ट बैलेंस और मार्केट में अहमियत के आधार पर स्कोर देना हो, तो मैं 10 में से 6.8 अंक दूंगा।
बेशक यह बहुत इनोवेटिव है, क्योंकि इसमें पारंपरिक स्वाद तो है, लेकिन आधुनिक टच भी है। डार्क मिल्क चॉकलेट के साथ टेस्ट बैलेंस बहुत अच्छा है। यह आधुनिक उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया प्रोडक्ट है, जो देखने में खास है, टेक्सचर बेमिसाल है और ट्रेंड में है।
ये हैं प्रचलित चॉकलेट
अब बात अगर इस प्रचलित चॉकलेट की करें तो यह मिल्क चाकलेट, पिस्ता-ताहिनी क्रीम और क्रंची कटैफी का कांबीनेशन है। बतौर सर्टिफाइड टेस्टर, सेंसरी इवैल्यूएशन के नजरिए से, बार मुख्य रूप से तब सफल मानी जाती है, जब यह स्वाद में संतुलन और सहजता दे। ये दो बातें किसी भी चॉकलेट लवर की पसंद बनने के लिए काफी हैं। इसमें मौजूद डार्क मिल्क चॉकलेट मिठास देती है। पिस्ता और ताहिनी क्रीम रिचनेस और थोड़ा नमकीन नटीनेस लाती है, कटैफी जरूरी टेक्सचर देती है और मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट के ‘क्रंच+क्रीम’ एक्सपीरियंस को चॉकलेट में प्रस्तुत करती है।
सच कहूं तो यह विशुद्ध चॉकलेट की श्रेणी में बहुत पीछे है क्योंकि इसमें चॉकलेट का अपना खुद का फ्लेवर मुख्य तौर पर नहीं है, लेकिन यह कह सकते हैं कि यह एक मजेदार कांबीनेशन है। कन्फेक्शनरी इनोवेशन के तौर पर यह एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
लक्जरी का देसी अंदाज
दुबई चॉकलेट की दीवानगी को पूरा करने के लिए चेन्नई स्थित मद्रास कन्फेक्शनर्स ने तैयार की है प्रचलित कुनाफा चाकलेट, जिसमें दुबई चॉकलेट की भांति कटाफी पेस्ट्री और पिस्ता का भरपूर मिश्रण है। इसमें डार्क मिल्क चाकलेट, पिस्ता बटर और फिलो पेस्ट्री का उपयोग किया गया है जो इसे अनोखा क्रंच और स्वाद देती है और मध्य पूर्व के स्वाद को भारतीय चॉकलेट ट्रेंड से जोड़ती है।
इसकी एक खासियत यह भी है कि यह देसी अंदाज अतिरिक्त मिठास को हटाकर ऐसा संतुलन, बनावट और स्वाद प्रदान करता है जो मूल चॉकलेट बार के बस की बात नहीं है। यहां चॉकलेट सिर्फ एक शेल नहीं बल्कि फ्लेवर और बैलेंस के रूप में जरूरी हिस्सा रहती है। हमारी फिलिंग्स ज्यादा बैलेंस के साथ बनाई जाती हैं— कम मिठास, ज्यादा इंग्रीडिएंट क्लैरिटी। इसे फिलहाल आप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आसानी से खरीद सकते हैं।
घर पर बनाएं चॉकलेट
जिन्हें दुबई की मशहूर चॉकलेट मिलना थोड़ा मुश्किल है, वे इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं:
- अच्छी गुणवत्ता की मिल्क चॉकलेट गर्म करें। पिस्ता का पेस्ट, ताहिनी और थोड़े से शहद को ब्लेंडर में मिलाकर फिलिंग तैयार करें। कुनाफा क्रंच जैसा टेक्सचर बनाने के लिए रोस्टेड सेवई या क्रश किए हुए वेफर्स डालें। फिर कोट करके फ्रीजर में रख दें।
आप इसका देसी वर्जन भी बना सकते हैं:
- पिस्ता-ताहिनी क्रीम से भरा मिल्क-चॉकलेट पेड़ा।
- सेंवई, पिस्ता क्रीम और चॉकलेट ड्रिजल का इस्तेमाल करके कुनाफा बर्फी।
- ताहिनी और पिस्ता प्रालीन के साथ माडर्न इंडियन मिठाई ट्रफल बना सकते हैं। यह दुबई चॉकलेट बार की तरह मीठा-नटी-क्रंची फ्लेवर देता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।