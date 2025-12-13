घर पर बनाएं बेकरी जैसी 'चॉको चिप्स कुकीज', क्रिसमस पार्टी का मजा हो जाएगा दोगुना
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस अब बस कुछ ही दिन दूर है। क्रिसमक का त्योहार परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाने का है। इस दिन एक-दूसरे को तोहफे तो देते ही हैं, साथ ही, कई खास डिशेज भी बनाते हैं, जो त्योहार का मजा दोगुना कर देते हैं।
अगर आप भी क्रिसमस की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और इस खास मौके के लिए कुछ मीठा लेकिन आसान डिश बनाना चाहते हैं, तो चॉको चिप्स कुकीज आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानें चॉको चिप्स कुकीज बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी से लगभग 24-30 कुकीज बन जाएंगी।
सामग्री
- 1 कप (225 ग्राम) अनसाल्टेड बटर (मक्खन), नरम किया हुआ
- ¾ कप (150 ग्राम) दानेदार चीनी
- ¾ कप (165 ग्राम) ब्राउन शुगर
- 2 बड़े अंडे
- 1 छोटा चम्मच वैनिला एक्सट्रेक्ट
- 2¼ कप (270 ग्राम) मैदा
- 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
- ½ छोटा चम्मच नमक
- 2 कप (लगभग 340 ग्राम) सेमी-स्वीट चॉको चिप्स
बनाने की विधि
- सबसे पहले ओवन को 375°F (190°C) पर प्रीहीट करें और बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर या सिलिकॉन मैट बिछा दें।
- अब एक बड़े कटोरे में, नरम किए हुए बटर, दानेदार चीनी, और ब्राउन शुगर को इलेक्ट्रिक मिक्सर या हाथ से तब तक फेंटें जब तक कि वह हल्का और मलाईदार न हो जाए।
- इसके बाद एक-एक करके अंडे डालें और हर बार डालने के बाद अच्छी तरह फेंटें।
- जब अंडे अच्छी तरह मिल जाएं, तो बैटर में वैनिला एक्सट्रेक्ट मिलाएं।
- अब एक अलग कटोरे में, मैदा, बेकिंग सोडा, और नमक को एक साथ मिलाएं।
- सूखी सामग्री को धीरे-धीरे गीली सामग्री के मिश्रण में मिलाएं। तब तक मिक्स करें जब तक वे अच्छी तरह मिल न जाएं। इसके बाद चॉको चिप्स को आटे में मिलाएं।
- अब आटे को गोल करके, लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच की छोटी-छोटी गेंदें बनाएं।
- उन्हें तैयार बेकिंग शीट पर लगभग 2 इंच की दूरी पर रखें।
- ओवन में 9 से 12 मिनट तक बेक करें, या जब तक किनारे हल्के सुनहरे न हो जाएं।
- ध्यान रखें कि कुकीज को ओवन से निकालते समय बीच में थोड़ा नरम रहना चाहिए, वे बाहर आने पर सेट हो जाएंगी।
- बेकिंग शीट पर कुकीज को 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें।
