Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर पर बनाएं बेकरी जैसी 'चॉको चिप्स कुकीज', क्रिसमस पार्टी का मजा हो जाएगा दोगुना

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    क्रिसमस नजदीक है और त्योहार के लिए कुछ मीठा बनाने की सोच रहे हैं, तो चॉको चिप्स कुकीज एक बेहतरीन और आसान विकल्प है। क्रिसमस के मौके पर परिवार के साथ आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर पर कैसे बनाएं चॉको चिप्स कुकीज? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस अब बस कुछ ही दिन दूर है। क्रिसमक का त्योहार परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाने का है। इस दिन एक-दूसरे को तोहफे तो देते ही हैं, साथ ही, कई खास डिशेज भी बनाते हैं, जो त्योहार का मजा दोगुना कर देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप भी क्रिसमस की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और इस खास मौके के लिए कुछ मीठा लेकिन आसान डिश बनाना चाहते हैं, तो चॉको चिप्स कुकीज आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानें चॉको चिप्स कुकीज बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी से लगभग 24-30 कुकीज बन जाएंगी।

    सामग्री 

    • 1 कप (225 ग्राम) अनसाल्टेड बटर (मक्खन), नरम किया हुआ
    • ¾  कप (150 ग्राम) दानेदार चीनी 
    • ¾  कप (165 ग्राम) ब्राउन शुगर
    • 2 बड़े अंडे
    • 1 छोटा चम्मच वैनिला एक्सट्रेक्ट
    • 2¼  कप (270 ग्राम) मैदा 
    • 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
    • ½  छोटा चम्मच नमक
    • 2 कप (लगभग 340 ग्राम) सेमी-स्वीट चॉको चिप्स 
    choco chips cookies (1)
     
    (AI Generated Image

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले ओवन को 375°F (190°C) पर प्रीहीट करें और बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर या सिलिकॉन मैट बिछा दें।
    • अब एक बड़े कटोरे में, नरम किए हुए बटर, दानेदार चीनी, और ब्राउन शुगर को इलेक्ट्रिक मिक्सर या हाथ से तब तक फेंटें जब तक कि वह हल्का और मलाईदार न हो जाए।
    • इसके बाद एक-एक करके अंडे डालें और हर बार डालने के बाद अच्छी तरह फेंटें। 
    • जब अंडे अच्छी तरह मिल जाएं, तो बैटर में वैनिला एक्सट्रेक्ट मिलाएं।
    • अब एक अलग कटोरे में, मैदा, बेकिंग सोडा, और नमक को एक साथ मिलाएं।
    • सूखी सामग्री को धीरे-धीरे गीली सामग्री के मिश्रण में मिलाएं। तब तक मिक्स करें जब तक वे अच्छी तरह मिल न जाएं। इसके बाद चॉको चिप्स को आटे में मिलाएं।
    • अब आटे को गोल करके, लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच की छोटी-छोटी गेंदें बनाएं।
    • उन्हें तैयार बेकिंग शीट पर लगभग 2 इंच की दूरी पर रखें।
    • ओवन में 9 से 12 मिनट तक बेक करें, या जब तक किनारे हल्के सुनहरे न हो जाएं।
    • ध्यान रखें कि कुकीज को ओवन से निकालते समय बीच में थोड़ा नरम रहना चाहिए, वे बाहर आने पर सेट हो जाएंगी।
    • बेकिंग शीट पर कुकीज को 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें।
     