    न ओवन का झंझट, न चीनी की टेंशन! मिनटों में तैयार करें हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट डेजर्ट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    क्या आपको भी रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाने की तलब लगती है, लेकिन फिर 'वजन बढ़ने' या 'शुगर' का डर आपको रोक देता है? अगर हां, तो खुश हो जाइए, क्योंकि ...और पढ़ें

    हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चॉकलेट पुडिंग को बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और न ही महंगे ओवन की जरूरत है। यह रेसिपी पूरी तरह से 'शुगर-फ्री' है। जी हां, इसमें हम सफेद चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करेंगे, जो इसे टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी भी बनाता है। आइए जानते हैं।

    How to Make a Healthy Chocolate Dessert

    (Image Source: AI-Generated) 

    चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए सामग्री

    • दूध: 500 मिलीलीटर (लगभग 2 बड़े गिलास)। फुल क्रीम दूध हो तो पुडिंग ज्यादा क्रीमी बनेगी।
    • कोको पाउडर: 3 बड़े चम्मच (बिना चीनी वाला)।
    • कॉर्नफ्लोर: 3 बड़े चम्मच। यह पुडिंग को गाढ़ा करने का काम करता है।
    • मिठास के लिए: 4 से 5 बड़े चम्मच गुड़ का पाउडर या शहद। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं।
    • वनीला एसेंस: आधा छोटा चम्मच। (यह वैकल्पिक है, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है)
    • मक्खन : 1 छोटा चम्मच। (अंत में डालने से पुडिंग में बाजार जैसी शाइन आती है)
    • सजावट के लिए: कटे हुए बादाम, अखरोट या पिस्ता।

    चॉकलेट पुडिंग बनाने की विधि

    • इसे बनाने के लिए बस आधा लीटर दूध लें। एक कटोरी में थोड़ा ठंडा दूध निकालें और उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब बाकी दूध को उबालें और उसमें यह घोल धीरे-धीरे डालें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठ न पड़े।
    • जैसे ही मिश्रण गाढ़ा हो जाए, गैस बंद कर दें। अब इसमें मिठास के लिए गुड़ का पाउडर या शहद मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। याद रखें, गुड़ हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालें ताकि दूध फटे नहीं। बस, आपकी चॉकलेट पुडिंग तैयार है।
    • इसे कटोरियों में निकालें और फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने दें। परोसते समय ऊपर से कटे हुए बादाम या अखरोट डालें। यह क्रीमी, चॉकलेटी और ठंडी-ठंडी पुडिंग खाते ही आप बाजार की मिठाइयां भूल जाएंगे।

