बिना अंडे और मैदा के बनाएं यह लाजवाब एगलेस केक, मीठे की क्रेविंग होगी दूर; बच्चे भी हो जाएंगे खुश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं 'आटा और गुड़ के केक' की। यह केक न सिर्फ खाने में लाजवाब है, बल्कि इतना हेल्दी है कि आप इसे बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। यह रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीठा तो खाना चाहते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस से समझौता नहीं करना चाहते।

इस केक की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगा सामान लाने की जरूरत नहीं है। इसका मेन हीरो है- गेहूं का आटा। वही आटा जिसकी हम रोटियां खाते हैं। मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करने से केक में फाइबर बढ़ जाता है और यह पचने में भी हल्का होता है।

मिठास के लिए हम सफेद चीनी की जगह 'गुड़ का पाउडर' या 'खांड' का इस्तेमाल करेंगे। यह केक को एक बेहतरीन 'कैरामेल' जैसा टेस्ट देता है और सर्दियों में तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी (No Maida No Egg Cake Recipe)।