बिना अंडे और मैदा के बनाएं यह लाजवाब एगलेस केक, मीठे की क्रेविंग होगी दूर; बच्चे भी हो जाएंगे खुश
केक का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वो अनमोल होती है, लेकिन हम बड़ों के दिमाग में तुरंत एक ही टेंशन आती है- "इतनी सारी चीनी और मै ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं 'आटा और गुड़ के केक' की। यह केक न सिर्फ खाने में लाजवाब है, बल्कि इतना हेल्दी है कि आप इसे बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं। यह रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मीठा तो खाना चाहते हैं, लेकिन अपनी फिटनेस से समझौता नहीं करना चाहते।
इस केक की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगा सामान लाने की जरूरत नहीं है। इसका मेन हीरो है- गेहूं का आटा। वही आटा जिसकी हम रोटियां खाते हैं। मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करने से केक में फाइबर बढ़ जाता है और यह पचने में भी हल्का होता है।
मिठास के लिए हम सफेद चीनी की जगह 'गुड़ का पाउडर' या 'खांड' का इस्तेमाल करेंगे। यह केक को एक बेहतरीन 'कैरामेल' जैसा टेस्ट देता है और सर्दियों में तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी (No Maida No Egg Cake Recipe)।
एगलेस आटा केक बनाने के लिए सामग्री
- गेहूं का आटा: 1.5 कप (डेढ़ कप)
- गुड़ का पाउडर (या कद्दूकस किया हुआ गुड़): 1 कप (मीठा कम पसंद हो तो थोड़ा कम कर लें)
- दही: 1/2 कप (ताजा हो, खट्टा न हो)
- तेल या पिघला हुआ मक्खन: 1/2 कप (बिना महक वाला तेल, जैसे रिफाइंड ऑयल)
- दूध: 1/2 कप (बैटर को सही करने के लिए)
- बेकिंग पाउडर: 1 छोटा चम्मच
- बेकिंग सोडा (मीठा सोडा): 1/2 छोटा चम्मच
- वनीला एसेंस या इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच (खुशबू के लिए)
- सजावट के लिए: कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश या टूटी-फ्रूटी।
एगलेस आटा केक बनाने की विधि
- सबसे पहले, जिस बर्तन में केक बनाना है, उसे थोड़े से तेल से चिकना कर लें और उस पर थोड़ा सूखा आटा छिड़क दें ताकि केक चिपके नहीं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं, तो उसे 180°C पर प्री-हीट करें। अगर कढ़ाई या कुकर में बना रहे हैं, तो उसमें नमक बिछाकर, एक स्टैंड रखकर ढक दें और धीमी आंच पर 10 मिनट गरम होने दें।
- इसके बाद एक बड़े कटोरे में दही और गुड़ को डालें। इसे तब तक फेंटें जब तक कि गुड़ पूरी तरह घुल न जाए और कोई गांठ न रहे। अब इसमें तेल/मक्खन डालें और फिर से अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण एक क्रीम जैसा दिखना चाहिए।
- अब इस कटोरे के ऊपर एक छलनी रखें। इसमें गेहूं का आटा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें और छान लें। छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे केक में हवा भरती है और वो स्पंजी बनता है।
- अब धीरे-धीरे सूखे आटे को गीले मिश्रण में मिलाएं। ध्यान रहे, इसे बहुत तेजी से नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से मिलाएं। अब थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालें जब तक कि बैटर रिबन जैसा (गाढ़ा मगर बहने वाला) न हो जाए। अंत में वनीला एसेंस और ड्राई फ्रूट्स मिला दें।
- फिर बैटर को तैयार केक टिन में डालें और ऊपर से थोड़े और ड्राई फ्रूट्स सजा दें। टिन को दो-तीन बार जमीन पर हल्का सा पटकें ताकि हवा निकल जाए।
- ओवन में 180°C पर 30-35 मिनट के लिए बेक करें। कड़ाही या कुकर में केक बना रहे हैं, तो स्टैंड के ऊपर टिन रखें, ढक दें और धीमी आंच पर 35-45 मिनट तक पकाएं।
- चेक करें 30 मिनट बाद एक टूथपिक या चाकू केक के बीच में डालकर देखें। अगर वह साफ बाहर आता है, तो आपका केक तैयार है। अगर गीला लगे, तो 5-10 मिनट और पकाएं।
- केक को ओवन/कड़ाही से निकालने के बाद तुरंत न काटें। उसे पूरी तरह ठंडा होने दें। गरम केक काटने पर वो बिखर सकता है। ठंडा होने पर यह और भी सॉफ्ट हो जाता है।
