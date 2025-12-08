शाम की चाय का मजा दोगुना करेंगे मूंग दाल के क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूंग दाल के पकौड़ों की खासियत इनका अनोखा टेक्सचर है। जब आप इन्हें खाते हैं, तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी। जब दाल के साथ हींग, हरी मिर्च और ताजे हरे धनिये की खुशबू मिलती है, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पड़ोसी भी खुशबू सूंघकर समझ जाते हैं कि आज कुछ खास बन रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन पकौड़ों को बनाने का असली राज दाल को पीसने के तरीके में छिपा है। अगर आप दाल को मिक्सी में एकदम बारीक पीस देंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। स्वाद तब आता है जब दाल को 'दरदरा' पीसा जाए। इसके साथ ही, तलने से पहले मिश्रण को अच्छे से फेंटना न भूलें, क्योंकि इसी से यह पकौड़े एकदम फूले-फूले और खस्ता बनते हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं इन्हें तैयार करने की आसान विधि।