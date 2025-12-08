Language
    शाम की चाय का मजा दोगुना करेंगे मूंग दाल के क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:01 AM (IST)

    शाम ढलते ही जब हाथ में अदरक वाली कड़क चाय का प्याला होता है, तो दिल बस एक ही चीज मांगता है- कुछ गरमागरम और क्रिस्पी खाने को मिल जाए। वैसे तो पकौड़े कई ...और पढ़ें

    Hero Image

    मूंग दाल के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मूंग दाल के पकौड़ों की खासियत इनका अनोखा टेक्सचर है। जब आप इन्हें खाते हैं, तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी। जब दाल के साथ हींग, हरी मिर्च और ताजे हरे धनिये की खुशबू मिलती है, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पड़ोसी भी खुशबू सूंघकर समझ जाते हैं कि आज कुछ खास बन रहा है।

    इन पकौड़ों को बनाने का असली राज दाल को पीसने के तरीके में छिपा है। अगर आप दाल को मिक्सी में एकदम बारीक पीस देंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। स्वाद तब आता है जब दाल को 'दरदरा' पीसा जाए। इसके साथ ही, तलने से पहले मिश्रण को अच्छे से फेंटना न भूलें, क्योंकि इसी से यह पकौड़े एकदम फूले-फूले और खस्ता बनते हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं इन्हें तैयार करने की आसान विधि।

    Crispy Moong Dal Pakora Recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    मूंग दाल पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

    स्वादिष्ट पकौड़े बनाने के लिए आपको आपकी किचन में मौजूद बस इन चीजों की जरूरत होगी:

    • मूंग दाल (पीली/बिना छिलके वाली): 1 कप (3-4 घंटे भीगी हुई)
    • अदरक: 1 इंच का टुकड़ा (बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)
    • हरी मिर्च: 2-3 (बारीक कटी हुई)
    • हींग: 1 चुटकी (खुशबू और पाचन के लिए बहुत जरूरी)
    • सूखे मसाले: 1 चम्मच सौंफ (दरदरी कुटी हुई), 1 चम्मच साबुत धनिया (कुटा हुआ), लाल मिर्च पाउडर और हल्दी।
    • हरा धनिया: ढेर सारा (बारीक कटा हुआ)
    • नमक: स्वादानुसार
    • तेल: तलने के लिए

    मूंग दाल पकौड़े बनाने की विधि

    • सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल का सारा पानी निकाल दें। अब दाल को मिक्सी में डालें, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। दाल को 'दरदरा' पीसें। अगर दाल के कुछ दाने साबुत भी रह जाएं, तो कोई बात नहीं, उससे पकौड़ों में क्रंच बहुत अच्छा आता है। पीसते समय पानी का इस्तेमाल न करें या बहुत कम करें।
    • सबसे जरूरी स्टेप- पिसी हुई दाल को एक बड़े बर्तन में निकालें। अब इसमें हींग, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, कुटा हुआ धनिया और सौंफ डालें। अब आता है सबसे जरूरी काम, इस मिश्रण को चम्मच या हाथ से 2-3 मिनट तक एक ही दिशा में अच्छी तरह फेंटें। इससे बैटर में हवा भर जाएगी और आपके पकौड़े अंदर से रुई जैसे मुलायम बनेंगे।
    • अब आखिर में इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ढेर सारा हरा धनिया मिलाएं। (नमक हमेशा तलने से ठीक पहले डालें, वरना बैटर पानी छोड़ देता है और पतला हो जाता है)।
    • इसके बाद कड़ाही में तेल गरम करें। तेल मध्यम गरम होना चाहिए। अगर तेल बहुत गरम होगा तो पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब धीरे-धीरे गोल-गोल या बेतरतीब आकार के पकौड़े तेल में छोड़ें।
    • इन्हें तब तक तलें जब तक ये सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। कड़छी से बीच-बीच में चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से बराबर पकें।

