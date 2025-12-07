Language
    सर्दी में गरमा-गरम चावल के साथ लें 'मटर निमोना' का मजा, नोट करें ये आसान रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    निमोना उत्तर प्रदेश और बिहार की एक पारंपरिक शीतकालीन डिश है, जो हरी मटर से बनाई जाती है। इसमें आलू और खुशबूदार मसाले भी मिलाए जाते हैं, जिससे यह बेहद ...और पढ़ें

    कैसे बनाएं निमोना?

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। निमोना उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्दी के मौसम में बनाई जाने वाली एक पारंपरिक डिश है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। इसे हरी मटर से बनाया जाता है। हरी मटर के अलावा इसमें आलू और खुशबूदार मसाले मिलाए जाते हैं, जो इस डिश को और भी लाजवाब बना देते हैं। 

    निमोना चावल या पराठे के साथ खाने में काफी अच्छा लगता है। तो क्यों न इस सर्दी के मौसम में आप भी घर पर निमोना बनाएं। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी। 

    सामग्री

    • हरी मटर के दाने- 2 कप
    • आलू- 1-2 मध्यम आकार के 
    • टमाटर- 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा हुआ)
    • प्याज- 1 मध्यम आकार का (बारीक कटा हुआ) (ऑप्शनल)
    • अदरक- 1 इंच का टुकड़ा
    • लहसुन- 4-5 कलियां
    • हरी मिर्च- 2-3
    • तेल/घी- 3-4 बड़े चम्मच
    • मसाले- हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, जीरा, और नमक (स्वादानुसार)।
    • गार्निश के लिए- बारीक कटी धनिया पत्ती।

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले लगभग 1.5 कप हरी मटर लें और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ इन मटर के दानों को मिक्सी में दरदरा पीस लें। पीसते समय पानी बिल्कुल न डालें और मटर को बारीक नहीं पीसना है। 
    • बाकी बचे आधा कप मटर के दाने साबुत ही रखें।
    • अब एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल/घी गरम करें और इसमें पिसा हुआ मटर का दरदरा पेस्ट डालें।
    • पेस्ट को धीमी से मध्यम आंच पर, लगातार चलाते हुए, 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। इसे तब तक भूनना है जब तक इसका रंग थोड़ा गहरा न हो जाए और यह कड़ाही न छोड़ने लगे।
    • इसके बाद भुने हुए पेस्ट को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें।
    • अब उसी कड़ाही में बचा हुआ तेल/घी (2 बड़े चम्मच) डालें और गरम करें। गरम तेल में 1/4 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच जीरा डालें।
    • जब जीरा चटकने लगे, तो कटे हुए आलू डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अगर आप प्याज डाल रहे हैं, तो अब प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें।
    • इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालें। साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक (स्वादानुसार) डालें।
    • मसालों को तब तक भूनें जब तक टमाटर गल न जाएं और मसाला तेल न छोड़ने लगे।
    • अब इसमें भुना हुआ मटर का पेस्ट और साबुत हरी मटर के दाने डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 1-2 मिनट तक इसे भूनें।
    • अब इसमें करीब 2 से 3 कप पानी डालें और सब्जी को ढक दें। धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक या आलू पूरी तरह गलने तक पकाएं।
    • अब गैस बंद करने से ठीक पहले 1/2 चम्मच गरम मसाला डालें और मिला लें। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करें।
    • गरमा गरम निमोना की सब्जी को चावल या रोटी के साथ परोसें।
     