    समोसे-कचौड़ी भूल जाएंगे, जब चखेंगे मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी; इस रेसिपी से मिलेगा हलवाई वाला स्वाद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    शाम की चाय हो और साथ में कुछ चटपटा न हो, तो मजा अधूरा-सा लगता है। अक्सर हम समोसे या बाहर की कचौड़ी मंगा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी घर पर बनी गरमा-ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर कचौड़ी खस्ता नहीं बनती या फिर ठंडी होने पर नरम पड़ जाती है। इसका राज छिपा है 'मोयन' और उसे तलने के तरीके में। इस रेसिपी में हम उन छोटी-छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जो हलवाई करते हैं। आइए, जानते हैं इसकी आसान रेसिपी। 

    मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री

    Dal Kachori

    (Image Source: AI-Generated)

    इसे बनाने के लिए आपको चाहिए:

    • आटे के लिए: 2 कप मैदा, 4-5 चम्मच घी या तेल (मोयन के लिए), स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन।
    • मसालेदार स्टफिंग के लिए: 1 कप पीली मूंग दाल (2-3 घंटे भीगी हुई और दरदरी पिसी हुई), 2 चम्मच बेसन, सौंफ (कुटी हुई), धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हींग, अमचूर, गरम मसाला और नमक।

    मूंग दाल कचौड़ी बनाने की विधि

    • सबसे पहले मैदे में नमक, अजवाइन और घी डालें। इसे अच्छे से मिलाएं। मुट्ठी बांधकर देखें, अगर आटा बंध रहा है तो मोयन सही है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूंथ लें और इसे 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दें।
    • एक पैन में तेल गर्म करें। इसमें हींग और कुटी हुई सौंफ डालें (सौंफ से ही असली खुशबू आती है)। अब बेसन डालकर भूनें। इसके बाद दरदरी पिसी हुई मूंग दाल और सारे मसाले डाल दें। इसे तब तक भूनें जब तक दाल का पूरा पानी सूख न जाए और खुशबू न आने लगे।
    • अब आटे की छोटी लोई बनाएं, उसे हाथ से थोड़ा फैलाएं और बीच में दाल का मसाला भरें। किनारों को अच्छे से बंद करें और हथेली से दबाकर कचौड़ी का आकार दें। बेलन का इस्तेमाल न करें, हाथ से दबाना ही बेहतर है।

    तलते समय रखें इस बात का ध्यान 

    यही वो स्टेप है जहाँ जादू होता है! कचौड़ियों को बिल्कुल धीमी आंच (Low Flame) पर ही तलें। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कचौड़ियों को तेल में डालें और उन्हें अपने आप ऊपर आने दें। इन्हें सुनहरा और करारा होने में 10-12 मिनट का समय लगेगा। जल्दबाजी बिल्कुल न करें।

    परोसने का तरीका

    आपकी गरमा-गरम, खस्ता कचौड़ी तैयार है! इसे तीखी हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी और फ्राइड हरी मिर्च के साथ परोसें। एक बार यह रेसिपी आजमा कर देखिए, आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

