डिनर का स्वाद हो जाएगा दोगुना, जब थाली में होगा लजीज मशरूम मंचूरियन; नोट करें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मशरूम मंचूरियन एक ऐसी इंडो-चाइनीज डिश है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मशरूम सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जब ये चाइनीज मसालों के साथ मिलते हैं, तो इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। बाहर रेस्टोरेंट में मिलने वाला मंचूरियन अक्सर बहुत महंगा होता है और हमें उसकी क्वालिटी का भी पता नहीं होता। आइए, बिना देर किए इस डिश को घर पर तैयार करने की सिंपल रेसिपी जानते हैं।