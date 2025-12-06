डिनर का स्वाद हो जाएगा दोगुना, जब थाली में होगा लजीज मशरूम मंचूरियन; नोट करें आसान रेसिपी
क्या आप भी डिनर में वही पुरानी सब्जी-रोटी खाकर बोर हो गए हैं? क्या आज शाम आपका मन कुछ चटपटा, मसालेदार और एकदम 'हटके' खाने का कर रहा है? अगर हां, तो आज ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मशरूम मंचूरियन एक ऐसी इंडो-चाइनीज डिश है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मशरूम सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जब ये चाइनीज मसालों के साथ मिलते हैं, तो इनका स्वाद दोगुना हो जाता है। बाहर रेस्टोरेंट में मिलने वाला मंचूरियन अक्सर बहुत महंगा होता है और हमें उसकी क्वालिटी का भी पता नहीं होता। आइए, बिना देर किए इस डिश को घर पर तैयार करने की सिंपल रेसिपी जानते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
मशरूम मंचूरियन बनाने के लिए सामग्री
इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बस अपनी रसोई में ये चीजें जमा कर लें:
- मशरूम: 200 ग्राम (अच्छे से धुले और कटे हुए)
- कोटिंग के लिए: 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर (अरारोट)
- सब्जियां: बारीक कटा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च (चौकोर कटी हुई)
- सॉस: सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप और थोड़ा सा विनेगर
- अन्य: नमक, काली मिर्च और तलने के लिए तेल।
मशरूम मंचूरियन बनाने की विधि
- सबसे पहले मशरूम को धोकर पोंछ लें। अब एक कटोरे में मैदा, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लें। अब मशरूम को इस घोल में डुबोएं और गर्म तेल में तब तक तलें जब तक वे सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें निकालकर अलग रख लें।
- अब आती है अगली बारी- सॉस बनाने की। एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर तेज आंच पर भूनें। याद रखें, चाइनीज खाना तेज आंच पर ही अच्छा बनता है। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालें, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा न पकाएं; इनका क्रंच बना रहना चाहिए।
- सब्जियों में सारे सॉस (सोया, चिली, टोमेटो) और थोड़ा सा नमक डालें। अब इसमें तले हुए कुरकुरे मशरूम डालें और अच्छी तरह टॉस करें (मिलाएं)। अंत में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा प्याज छिड़क दें।
- परोसने का अंदाज लीजिए, तैयार है आपका गरमा-गरम 'मशरूम मंचूरियन'। इसे आप फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर स्टार्टर के रूप में ऐसे ही खा सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप इसे डाइनिंग टेबल पर रखेंगे, तो इसकी खुशबू से ही सबकी भूख दोगुनी हो जाएगी।
यह भी पढ़ें- रोज नाश्ते में ब्रेड-ऑमलेट खाने से शरीर पर क्या पड़ता है असर? डॉक्टर ने दिया जवाब
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।