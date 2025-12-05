रोज नाश्ते में ब्रेड-ऑमलेट खाने से शरीर पर क्या पड़ता है असर? डॉक्टर ने दिया जवाब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की भागदौड़ में ब्रेड-ऑमलेट कई लोगों का सबसे पसंदीदा ऑप्शन बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह रोज का नाश्ता आपकी सेहत के लिए सच में अच्छा है या इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? अंडों को लेकर सालों से चली आ रही बहस- कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हेल्थ और डेली डाइट ने इस सवाल को और पेचीदा बनाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी के सीनियर कंसलटेंट, डॉ. वरुण बंसल की मानें, तो दिलचस्प बात यह है कि अब नई रिसर्च पुराने मिथकों को चुनौती दे रही है और बता रही है कि अंडे उतने 'बुरे' नहीं जितना इन्हें कभी माना जाता था। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि रोज ब्रेड-ऑमलेट खाना आपकी सेहत पर कैसा असर डालता है।

एक पूरे अंडे में लगभग 186mg कोलेस्ट्रॉल होता है और यह पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल अंडे की जर्दी में पाया जाता है। इसके बावजूद, ज्यादातर लोगों में अंडे का यह कोलेस्ट्रॉल तब तक बहुत बड़ा असर नहीं डालता, जब तक इसे सीमित मात्रा में खाया जाता है।

क्या है असल परेशानी? अंडे से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल की तुलना में हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं: प्रोसेस्ड फूड में पाए जाने वाले ट्रांस फैट

ज्यादा तले हुए स्नैक्स

रेड मीट

जरूरत से ज्यादा जर्दी का सेवन ये चीजें शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। कितने अंडे सुरक्षित माने जाते हैं? अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर पहले से ज्यादा है, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि 3–4 पूरे अंडे हर हफ्ते सुरक्षित माने जा सकते हैं।

अगर आप जर्दी का सेवन सीमित कर दें, तो यह मात्रा और बढ़ सकती है।

अंडे का सफेद भाग बिना झिझक खाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। कैसे बनाएं अंडे को और भी हेल्दी? अंडे कैसे पकाए जाते हैं, इससे भी उनकी सेहत पर असर पड़ता है।

उबालकर

कम तेल में भाप या पानी में पकाकर

कम तेल में स्क्रैम्बल्ड

यह सभी तरीके उन्हें हल्का और हेल्दी बनाते हैं।

ब्रेड ऑमलेट का सही कॉम्बो अगर आप रोज ब्रेड ऑमलेट खाना चाहते हैं, तो इसे ऐसे खाने की कोशिश करें कि यह आपके शरीर के लिए फायदेमंद बने:

होल ग्रेन ब्रेड चुनें

साथ में सब्जियां, फल और अन्य फाइबर रिच फूड्स शामिल करें

फाइबर LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है किन लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है? कुछ परिस्थितियों में अंडे की मात्रा को लेकर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है: