Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेस्टी और हेल्दी मूंगलेट से करें दिन की शुरुआत, बेहद आसान है इसे बनाने की रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    क्या आपका मन भी सुबह-सुबह कुछ चटपटा, गरमा-गरम और कुरकुरा खाने का करता है, लेकिन 'सेहत' और 'बढ़ते वजन' की टेंशन आपको रोक लेती है? अगर हां, तो अब गिल्ट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मूंगलेट बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि "आज नाश्ते में क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो?" अगर हां, तो आपकी इस समस्या का सबसे बेहतरीन हल है- मूंगलेट।

    इसे अक्सर लोग 'वेजीटेरियन ऑमलेट' या 'देसी पिज्जा' भी कहते हैं। यह खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे हों या बड़े, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात कि यह प्रोटीन से भरपूर है, यानी स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Moonglet

    (Image Source: AI-Generated) 

    क्यों खास है मूंगलेट?

    मूंग की दाल से बनी यह डिश बहुत हल्की होता है और आसानी से पच जाती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या जिम जाते हैं, उनके लिए यह नाश्ते का बेस्ट ऑप्शन है। यकीन मानिए, बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम रुई जैसे नरम मूंगलेट का हर निवाला आपको खुश कर देगा।

    मूंगलेट बनाने के लिए सामग्री

    इसे बनाने के लिए आपको बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। बस रसोई में मौजूद कुछ चीजें चाहिए:

    • मूंग दाल (पीली): 1 कप (2-3 घंटे भीगी हुई)
    • सब्जियां: 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी शिमला मिर्च (सब बारीक कटी हुई)
    • अदरक-मिर्च का पेस्ट: 1 चम्मच
    • मसाले: नमक, चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग
    • बेकिंग सोडा: आधा चम्मच (यही इसे फूला हुआ बनाएगा)
    • मक्खन या तेल: सेंकने के लिए

    मूंगलेट बनाने की विधि

    • सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को मिक्सी में पीस लें। ध्यान रहे, पेस्ट न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा। अब इस पेस्ट को एक कटोरे में निकालें और इसे 2-3 मिनट तक चम्मच से अच्छे से फेंटें। दाल जितनी हल्की होगी, मूंगलेट उतना ही फूला हुआ बनेगा।
    • अब इस बैटर में अपनी कटी हुई सारी सब्जियां और मसाले (नमक, मिर्च, हींग) मिला दें। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, इससे पिज्जा वाला फील आता है।
    • तवा गरम करने रख दें। अब बैटर में बेकिंग सोडा डालें और हल्के हाथ से मिलाएं। आप देखेंगे कि बैटर फूलने लगा है। बस, अब देर न करें।
    • तवे पर थोड़ा मक्खन डालें और बैटर को फैला दें। इसे मोटा ही रखना है (पैनकेक जैसा)। इसे धीमी आंच पर ढककर पकाएं। जब नीचे की परत सुनहरी और कुरकुरी हो जाए, तो पलट दें। बीच में चाकू से हल्का सा कट लगाकर थोड़ा और मक्खन डालें ताकि यह अंदर तक पक जाए।
    • गरमा-गरम मूंगलेट को हरी चटनी और खट्टी-मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करें। साथ में एक कप कड़क चाय हो, तो नाश्ते का मजा दोगुना हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- ब्रेकफास्ट के लिए मिनटों में तैयार करें प्रोटीन से भरपूर मशरूम टोस्ट, बच्चे और बड़े सभी करेंगे पसंद

    यह भी पढ़ें- सुबह-सवेरे मिनटों में बनाएं पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए है परफेक्ट ऑप्शन