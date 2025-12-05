टेस्टी और हेल्दी मूंगलेट से करें दिन की शुरुआत, बेहद आसान है इसे बनाने की रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि "आज नाश्ते में क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो?" अगर हां, तो आपकी इस समस्या का सबसे बेहतरीन हल है- मूंगलेट।

इसे अक्सर लोग 'वेजीटेरियन ऑमलेट' या 'देसी पिज्जा' भी कहते हैं। यह खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे हों या बड़े, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात कि यह प्रोटीन से भरपूर है, यानी स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगा।