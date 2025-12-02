Language
    सुबह-सवेरे मिनटों में बनाएं पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट, ब्रेकफास्ट के लिए है परफेक्ट ऑप्शन

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह नाश्ते के लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं? अगर हां, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही है। पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन स्वाद में यह किसी भी महंगी डिश से कम नहीं है। यह प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर है, जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगा।

    पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर हम फ्रेंच टोस्ट को केवल चीनी और दालचीनी के साथ बनाते हैं, लेकिन पीनट बटर का इस्तेमाल इसे एक नया और मजेदार ट्विस्ट देता है। पीनट बटर न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें भरपूर प्रोटीन और हेल्दी फैट भी होता है। जब यह टोस्ट पर गर्म होकर थोड़ा पिघलता है, तो इसका क्रिमी और नटी फ्लेवर बेमिसाल लगता है।

    Peanut Butter French Toast

    (Image Source: AI-Generated)

    पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट बनाने की सामग्री

    • 4 ब्रेड स्लाइस
    • 2 बड़े चम्मच पीनट बटर
    • 2 अंडे
    • 1/4 कप दूध
    • 1 छोटा चम्मच चीनी
    • 1/4 छोटा चम्मच वनीला एसेंस (ऑप्शनल)
    • 1 चुटकी दालचीनी पाउडर (ऑप्शनल)
    • 1 बड़ा चम्मच बटर या तेल (सेकने के लिए)

    पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट बनाने की विधि

    इसे बनाना इतना आसान है कि पहली बार बनाने वाला व्यक्ति भी इसे मिनटों में तैयार कर सकता है। सबसे पहले, आपको अंडे, थोड़ा सा दूध, चीनी या शहद और वनीला एसेंस को अच्छी तरह फेंटना होगा। यह घोल फ्रेंच टोस्ट का बेस है। अब, दो ब्रेड स्लाइस के बीच अच्छी मात्रा में पीनट बटर लगाकर उन्हें सैंडविच की तरह तैयार करें।

    इस पीनट बटर सैंडविच को अंडे के घोल में दोनों तरफ से हल्के से डुबोएं। ध्यान रखें कि ब्रेड बहुत ज्यादा न भीगे, नहीं तो वह टूट जाएगी। अब, एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा सा बटर या घी गर्म करें। इस सैंडविच को पैन पर रखें और मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक सेकें।

    जब आपका फ्रेंच टोस्ट तैयार हो जाए, तो इसे प्लेट में निकालें। आप इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए ऊपर से शहद या मेपल सिरप डाल सकते हैं। इसके अलावा, कटे हुए केले, स्ट्रॉबेरी या थोड़े से अखरोट डालकर परोसने से इसका पौष्टिक मूल्य और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

    अगली बार जब आप जल्दबाजी में हों और आपको कुछ स्वादिष्ट, सेहतमंद और झटपट बनाना हो, तो यह पीनट बटर फ्रेंच टोस्ट जरूर ट्राई करें। यह आपके ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट, एनर्जी से भरा हुआ ऑप्शन है।

