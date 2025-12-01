नाश्ते में चाहिए कुछ हेल्दी और चटपटा? ट्राई करें मूंगदाल चीला और होममेड शेजवान चटनी

आइए जानें मूंगदाल चीला और शेजवान चटनी बनाने की आसान रेसिपी।

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया।

सबसे पहले भिगोई हुई मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर उसका पानी निकाल दें।

अब मिक्सी जार में भीगी हुई दाल, अदरक और हरी मिर्च डालकर, थोड़ा सा पानी मिलाते हुए एकदम चिकना पेस्ट बना लें। ध्यान रहे कि बैटर ज्यादा पतला न हो।

इसके बाद पिसे हुए बैटर को एक बर्तन में निकालें। अब इसमें जीरा, हल्दी, हींग, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। बैटर की कंसिस्टेंसी डोसे के बैटर जैसी यानी हल्की गाढ़ी और बहने वाली होनी चाहिए।

अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो उसे थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें।

फिर एक कटोरी बैटर लें और तवे के बीच में डालकर गोल घुमाते हुए पतला चीला फैलाएं।

चीले के किनारों पर थोड़ा सा तेल/घी डालें और इसे मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें।