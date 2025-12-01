Language
    नाश्ते में चाहिए कुछ हेल्दी और चटपटा? ट्राई करें मूंगदाल चीला और होममेड शेजवान चटनी

    Mon, 01 Dec 2025

    सुबह नाश्ते में हर कोई कुछ न कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहता है। लेकिन वह डिश ऐसी होनी चाहिए, जिसे बनाने में ज्यादा समय भी न लगे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ खोज रहे हैं, तो मूंगदाल का चीला और शेजवान चटनी काफी अच्छा ऑप्शन हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

    घर पर बनाएं टेस्टी मूंगदाल चीला (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह नाश्ते में हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी ढूंढ़ रहे हैं? तो मूंगदाल का चीला और शेजवान चटनी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये दोनों ही चीजें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। 

    आइए जानें मूंगदाल चीला और शेजवान चटनी बनाने की आसान रेसिपी। 

    मूंगदाल चीला बनाने की रेसिपी

    सामग्री-

    • 1 कप मूंग दाल
    • 1 इंच अदरक का टुकड़ा 
    • 1-2 हरी मिर्च 
    • 1/2 छोटा चम्मच जीरा 
    • 1/4 छोटा चम्मच हल्दी
    • एक चुटकी हींग
    • नमक (स्वादानुसार)
    • 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
    • तेल या घी (सेकने के लिए) 

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले भिगोई हुई मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर उसका पानी निकाल दें।
    • अब मिक्सी जार में भीगी हुई दाल, अदरक और हरी मिर्च डालकर, थोड़ा सा पानी मिलाते हुए एकदम चिकना पेस्ट बना लें। ध्यान रहे कि बैटर ज्यादा पतला न हो।
    • इसके बाद पिसे हुए बैटर को एक बर्तन में निकालें। अब इसमें जीरा, हल्दी, हींग, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें। बैटर की कंसिस्टेंसी डोसे के बैटर जैसी यानी हल्की गाढ़ी और बहने वाली होनी चाहिए।
    • अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो उसे थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें।
    • फिर एक कटोरी बैटर लें और तवे के बीच में डालकर गोल घुमाते हुए पतला चीला फैलाएं।
    • चीले के किनारों पर थोड़ा सा तेल/घी डालें और इसे मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें।
    • चीले को पलटकर दूसरी तरफ भी हल्का सा सेक लें। गरमा गरम मूंग दाल का चीला परोसने के लिए तैयार है।

    शेजवान चटनी 

    सामग्री

    • 15-20 सूखी लाल मिर्च 
    • 1/2 कप बारीक कटा हुआ लहसुन 
    • 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक
    • 4-5 बड़े चम्मच तेल
    • 1 छोटा चम्मच सोया सॉस
    • 2 बड़े चम्मच टमाटर केचप 
    • 1 बड़ा चम्मच सिरका 
    • 1 छोटा चम्मच चीनी 
    • नमक (स्वादानुसार)

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले सूखी लाल मिर्च को कम से कम 30-45 मिनट के लिए गरम पानी में भिगो दें।
    • अब मिर्च को पानी से निकाल लें और मिक्सी में डालकर उसका दरदरा पेस्ट बना लें। मिर्च भिगोने वाला थोड़ा पानी बचाकर रखें।
    • अब एक कड़ाही में तेल गरम करें। तेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें। गरम तेल में बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
    • अब इसमें मिर्च का दरदरा पेस्ट और नमक डालकर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि तेल किनारों पर न दिखने लगे।
    • फिर सोया सॉस, टमाटर केचप, सिरका और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
    • अगर चटनी गाढ़ी लगे तो बचा हुआ थोड़ा सा मिर्च भिगोने वाला पानी डाल दें।
    • चटनी को धीमी आंच पर 5-10 मिनट तक और पकाकर गाढ़ा कर लें। गैस बंद करें और ठंडा होने पर इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करें।
     