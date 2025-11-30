सर्दी-जुकाम रहेगा दूर और हड्डियां बनेंगी मजबूत, बस डाइट में शामिल करें स्पेशल 'ग्रीन सूप'

सबसे पहले एक पैन में तेल या मक्खन गरम करें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

अब पैन में कटा हुआ पालक और ब्रॉकली के फ्लोरेट्स डालें और इन्हें 1-2 मिनट तक चलाएं।

इसके बाद, पानी या वेजिटेबल स्टॉक और नमक डालकर मिलाएं। इसे ढक दें और मध्यम आंच पर 7 से 10 मिनट तक या ब्रॉकली के नरम होने तक पकाएं।

जब ब्रॉकली अच्छी तरह पक जाए, तो आंच बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद, इसे ब्लेंडर में डालकर एकदम चिकना पेस्ट बना लें।

पिसे हुए सूप को वापस पैन में डालें और इसमें काली मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अगर सूप ज्यादा गाढ़ा लगे, तो थोड़ा और पानी या स्टॉक मिला सकते हैं।