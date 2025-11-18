Language
    सर्दी के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए पिएं कद्दू का सूप, बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    सर्दी में गरमागरम सूप पीना शरीर को गर्म रखता है और स्वादिष्ट भी होता है। ऐसे में आप चाहें, तो घर पर बड़ी ही आसानी से कद्दू का सूप (Pumpkin Soup) बना सकते हैं। यह बनाने में तो आसान होता ही है, साथ ही, सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानें कद्दू का सूप बनाने की रेसिपी।

    Hero Image

    कैसे बनाएं कद्दू का सूप? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी के मौसम में गरमागरम सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को गर्म भी रखता है। इसलिए सर्दी के मौसम में अगर आपका भी कुछ गर्म और स्वादिष्ट खाने का मन करे, तो सूप (Soup Recipes for Winter) बेहतरीन ऑप्शन है। 

    वैसे तो आप कई अलग-अलग फ्लेवर्स के सूप बना सकते हैं, लेकिन पंपकिन सूप यानी कद्दू का सूप काफी पसंद किया जाता है। कद्दू सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है और इसका सूप भी काफी स्वादिष्ट होता है। साथ ही, इसे बनाना काफी आसान होता है। इसलिए आप आसानी से घर पर भी कद्दू का सूप बना सकते हैं। आइए जानें कद्दू का सूप बनाने की आसान रेसिपी (Pumpkin Soup Recipe)।

    सामग्री-

    • कद्दू- 2 कप (लगभग 400 ग्राम) कटा हुआ, छिला हुआ
    • प्याज- 1 मध्यम आकार का, पतला कटा हुआ
    • लहसुन- 2 कलियां
    • ऑलिव ऑयल या मक्खन- 2 टेबलस्पून
    • पानी या वेजिटेबल स्टॉक- 3 कप
    • नमक- स्वादानुसार
    • काली मिर्च पाउडर- ½ टीस्पून
    • ताजी क्रीम- गार्निश के लिए 
    pumpkin soup
    (Picture Courtesy: Freepik)

    बनाने की विधि-

    • सबसे पहले एक नॉन-स्टिक पैन या कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल या मक्खन गरम करें। इसमें पतला कटा हुआ प्याज डालें और हल्का गुलाबी होने तक भूनें।
    • अब लहसुन की कलियां डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लें। फिर कटे हुए कद्दू के टुकड़े डालें और मध्यम आंच पर लगभग 3 मिनट तक भूनें। 
    • अब पैन में 3 कप गरम पानी या वेजिटेबल स्टॉक डालें और आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डालें।
    • तेज आंच पर एक उबाल आने दें, फिर आंच धीमी कर दें। अब ढक्कन लगाकर कद्दू के नरम होने तक, लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं।
    • जब कद्दू अच्छे से पक जाए, तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।
    • ठंडा होने के बाद, इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से या मिक्सर जार में डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें।
    • अब इस पेस्ट को फिर से पैन में डालें और उबाल आने दें। अगर सूप बहुत गाढ़ा लगे, तो आप थोड़ा गरम पानी मिला सकते हैं।
    • नमक और काली मिर्च को चखकर एडजस्ट करें।
    • गरमागरम कद्दू का सूप तैयार है। ऊपर से ताजी क्रीम से गार्निश करें और तुरंत सर्व करें।