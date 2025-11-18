सर्दी के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए पिएं कद्दू का सूप, बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी

प्याज- 1 मध्यम आकार का, पतला कटा हुआ

कद्दू- 2 कप (लगभग 400 ग्राम) कटा हुआ, छिला हुआ

(Picture Courtesy: Freepik)

सबसे पहले एक नॉन-स्टिक पैन या कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल या मक्खन गरम करें। इसमें पतला कटा हुआ प्याज डालें और हल्का गुलाबी होने तक भूनें।

अब लहसुन की कलियां डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लें। फिर कटे हुए कद्दू के टुकड़े डालें और मध्यम आंच पर लगभग 3 मिनट तक भूनें।

अब पैन में 3 कप गरम पानी या वेजिटेबल स्टॉक डालें और आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डालें।

तेज आंच पर एक उबाल आने दें, फिर आंच धीमी कर दें। अब ढक्कन लगाकर कद्दू के नरम होने तक, लगभग 15-20 मिनट तक पकाएं।

जब कद्दू अच्छे से पक जाए, तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

ठंडा होने के बाद, इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से या मिक्सर जार में डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें।

अब इस पेस्ट को फिर से पैन में डालें और उबाल आने दें। अगर सूप बहुत गाढ़ा लगे, तो आप थोड़ा गरम पानी मिला सकते हैं।

नमक और काली मिर्च को चखकर एडजस्ट करें।